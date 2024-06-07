Добавьте это в резюме: за какой навык работодатели готовы увеличить зарплату на 38%

Владение английским в Украине открывает новые возможности для трудоустройства. Особенно в области права, где знание языка может привести к значительному увеличению заработной платы.

По информации от Work.ua, около 15% рабочих мест требуют знания английского языка, из которых 32% ищут кандидатов со средним уровнем, 21% – с выше средним, и 38% – с продвинутым уровнем языка, сообщает Oboz.ua.

Для занятия высших должностей и работы в современных областях права, таких как международное право, ВЭД, интеллектуальная собственность и управление международными грантами, необходимо владение английским языком.

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Юридические фирмы, IT-компании и неправительственные организации особенно ценят юристов с соответствующими языковыми навыками. Иногда вакансии с высокими требованиями к знанию английского остаются без отзывов.

Татьяна Благодир, менеджер по персоналу в "Адвокатской фирме "Грамацкий и партнеры", отмечает, что уровень английского среди кандидатов часто не соответствует ожиданиям, и хотя работодатели могут научить юридическим аспектам, они не могут заставить изучать английский.

Только 35% соискателей работы утверждают, что знают английский, из которых 25% имеют только начальный уровень, что недостаточно для большинства работодателей. Более половины имеют средний уровень, а каждый шестой – продвинутый. Только 1% свободно общаются на английском.

Зарплата юристов с английским языком в среднем составляет 27 500 грн, что на 38% выше среднего в отрасли. Однако ожидания кандидатов по зарплате обычно ниже:

Начальный и средний уровень знания – 20 000 грн;

Выше среднего – 25 000 грн;

Продвинутый – 30 000 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали о зарплатах судей в Украине.

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