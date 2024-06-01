Суммы могут шокировать: названы зарплаты судей в Украине

Размер заработной платы судьи в Украине зависимость от уровня суда, а также должности самого судьи. Судьи, занимающие высшие должности, например в Верховном Суде, имеют возможность получать значительно более высокие доходы по сравнению с их коллегами в местных судах. Дополнительные средства могут быть назначены за занимаемые должности, в частности председательствующие судьи имеют более высокие ставки. Например, средний месячный доход председателя Кассационного хозяйственного суда, который входит в состав Верховного Суда, составляет примерно 430 тысяч гривен.

Согласно последним финансовым отчетам, судьи на местном уровне получают доходы, которые могут не превышать 100 тысяч гривен. В то же время судьи Конституционного суда имеют значительно более высокие заработки, некоторые из них получают около 359 тысяч гривен ежемесячно, пишет OBOZ.ua.

Конституционный суд

Судьи Конституционного суда имеют высокие зарплаты и большую ответственность. Одна из судей, Оксана Грищук, зафиксировала свой доход за прошлый год в сумме более 4 миллионов гривен, что в среднем составляет около 359 тысяч гривен в месяц.

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Верховный суд

В Верховном суде заработная плата также измеряется сотнями тысяч гривен. Например, судья Константин Пильков заработал в 2023 году около 4 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 341 тысяче гривен ежемесячно. Лариса Рогач, которая является председателем Кассационного хозяйственного суда, задекларировала доход в более 5 миллионов гривен, или 430 тысяч гривен ежемесячно.

Высшие специализированные суды

Судьи высших специализированных судов, которые имеют более высокий статус по сравнению с местными судами, также получают значительные зарплаты. Инна Белоус, судья Высшего антикоррупционного суда, задекларировала доход в размере более 2 миллионов гривен, что составляет около 182 тысяч гривен ежемесячно.

Апелляционные суды

Судьи апелляционных судов, по сравнению, получают меньшие заработки. Галина Балацкая, судья Киевского апелляционного суда, задекларировала свой доход в прошлом году в размере 3 миллионов гривен, что в среднем составляет 254 тысячи гривен в месяц.

Местные суды

На низшей ступени судебной системы местные судьи получают меньшие заработки, но их роль не менее важна. Елена Порошина, судья Синельниковского горрайонного суда, задекларировала свой доход как 1 миллион гривен, или примерно 95 тысяч гривен зарплаты ежемесячно.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, ждут ли украинцев проблемы с выплатой зарплат и пенсий в 2024 году.

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