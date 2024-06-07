Додайте це в резюме: за яку навичку роботодавці готові збільшити зарплатню на 38%

Володіння англійською мовою в Україні відкриває нові можливості для працевлаштування. Особливо у сфері права, де знання мови може призвести до значного збільшення заробітної плати.

За інформацією від Work.ua, близько 15% робочих місць вимагають знання англійської мови, з яких 32% шукають кандидатів з середнім рівнем, 21% - з вище середнім, та 38% - з просунутим рівнем мови, повідомляє Oboz.ua.

Для зайняття вищих посад та роботи у сучасних галузях права, таких як міжнародне право, ЗЕД, інтелектуальна власність, та управління міжнародними грантами, необхідне володіння англійською мовою.

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Юридичні фірми, IT-компанії та неурядові організації особливо цінують юристів з відповідними мовними навичками. Іноді вакансії з високими вимогами до знання англійської залишаються без відгуків.

Тетяна Благодір, менеджерка з персоналу в "Адвокатській фірмі "Грамацький і партнери", зазначає, що рівень англійської серед кандидатів часто не відповідає очікуванням, і хоча роботодавці можуть навчити юридичних аспектів, вони не можуть змусити вивчати англійську.

Лише 35% шукачів роботи стверджують, що знають англійську, з яких 25% мають лише початковий рівень, що недостатньо для більшості роботодавців. Понад половина мають середній рівень, а кожен шостий - просунутий. Тільки 1% вільно спілкуються англійською.

Зарплата юристів з англійською мовою в середньому становить 27 500 грн, що на 38% вище за середню у галузі. Однак, очікування кандидатів щодо зарплати зазвичай нижчі:

Початковий і середній рівень знання - 20 000 грн;

Вище середнього - 25 000 грн;

Просунутий - 30 000 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зарплати суддів в Україні.

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