Украинцы массово хотят увольняться: в чем причина

Недавнее исследование на рынке труда Украины выявило, что значительная часть работников, а именно 63%, рассматривают возможность перехода на другую работу в ближайшие полгода. Недовольство уровнем заработной платы является распространенным среди украинских работников. Они считают, что справедливая средняя зарплата должна составлять 32 404 гривны ежемесячно, в то время как реальная средняя зарплата в стране составляет лишь 18 464 гривны.

Представительница исследовательского агентства Виктория Скорбота отметила: "Мы представили результаты опроса украинских работников относительно их готовности менять работу, ключевых факторов при выборе места трудоустройства, популярных источников поиска работы и ожиданий уровня заработной платы". Об этом пишет NV Бизнес.

Недавно проведенный опрос показал, что значительная часть населения Украины (63%) рассматривает перспективу смены рабочего места в ближайшие полгода. Из них 31% уже твердо решили сменить работу, тогда как 32% еще задумываются над этим шагом.

Читайте также: Названы зарплаты судей в Украине, они могут шокировать

Эксперт отмечает, что главными причинами, которые толкают людей к поиску новой работы, является стремление зарабатывать больше. Также среди факторов, которые не устраивают работников, оказались отсутствие возможностей для профессионального развития и карьерного роста, неудовлетворительные условия труда, напряженная атмосфера в коллективе и разногласия между личными ценностями и ценностями компании.

Индекс удовлетворенности заработной платой, который отражает соотношение между средней фактической и желаемой зарплатой, составляет всего 57%. Это означает, что в среднем украинцы зарабатывают лишь чуть больше половины той суммы, которую они бы хотели получать.

Наибольшая разница между ожидаемой и реальной зарплатой наблюдается среди лиц с низким уровнем дохода (менее 7500 грн), где желаемая зарплата в среднем в 2,5 раза выше фактической. Данное исследование было проведено с помощью онлайн-опроса (CAWI) с 13 февраля по 3 марта 2024 года среди 322 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих на подконтрольной территории Украины.

Напомним, всем украинцам пересчитали минималку с 1 апреля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!