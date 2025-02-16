Зеленський правильно зробив, що не підписав потрібний Трампу порожній папірець

Без багатомільярдних інвестицій (джерело яких незрозуміле) та багатьох років роботи проект передачі США українських родовищ рідкісноземельних металів не може бути реалізований. Тобто поки що це просто утопія. Однак Трампу потрібно терміново пред'явити якийсь папірець, підписаний Зеленським, щоб сказати виборцям: Байден віддав Україні ваші гроші, а я їх повернув у вигляді корисних копалин. Вони, правда, незрозуміло, коли і як будуть здобуті, але про це – мовчок. За відсутністю реальних успіхів людям потрібно згодувати міф про сильного президента, який повернув мільярди Америці. Довірливі виборці Трампа мають бути задоволені.

Зеленський правильно зробив, що не підписав відразу таку необхідний Трампу порожній папірець. Потрібно поторгуватися і злупити за нього з американців по максимуму.