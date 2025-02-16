Зеленский правильно сделал, что не подписал нужную Трампу пустую бумажку

Без многомиллиардных инвестиций (источник которых не ясен) и многих лет работы проект передачи США украинских месторождений редкоземельных металлов не реализуем. То есть пока это просто утопия. Однако Трампу нужно срочно предъявить какую-то бумажку, подписанную Зеленским, чтобы сказать избирателям: Байден отдал Украине ваши деньги, а я их вернул в виде полезных ископаемых. Они, правда, непонятно когда и как будут добыты, но об этом – молчок. За отсутствием реальных успехов людям нужно скормить миф о сильном президенте, который вернул миллиарды Америке. Доверчивые избиратели Трампа должны быть довольны.

Зеленский правильно сделал, что не подписал сходу столь нужную Трампу пустую бумажку. Надо поторговаться и слупить за нее с американцев по максимуму.