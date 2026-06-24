Залужному знову починають розставляти політичні пастки

Як ви пам'ятаєте, не так давно через невідому широкому загалу журналістки у Твіттер вкинули історію про його виборчий штаб. Змішали там усіх - і коней, і людей. На виході - великий вихлоп з нічого, інформаційна атака і претензії, що Валерій Залужний займається політикою, поки сидить в Лондоні. Наявність штабу публічно спростував і сам Залужний, і його медіа-радниця Оксана Тороп.

Сьогодні - черговий вкид. Буцім-то Залужний об'єднується з Зеленським. Джерело - маловідома в Україні соцмеража Substrack і людина (якщо це людина) аж з одним підписником з прізвищем Данієль Пратт.

За моєю інформацєю, Залужний дійсно був нещодавно у Києві. І дійсно зустрічався з президентом Зеленським. Звісно, публічного повідомлення про це не було. Наскільки я знаю, розмова була про все, але жодних домовленостей про спільну участь у виборах не йшлося. Хоча внутрішню ситуацію, за моїми даними, таки обговорювали. В основному говорили про зміну прем'єра в Британії і наслідки для України.

Але, як кажуть, головне - запустити, перекрутити і видати як сенсацію. Яку, звичайно, зараз хтось пожене у маси (слідкуйте за анонімними телеграм-каналами та постами політологів, які розганятимуть інформацію "Пратта"). Бо політика, як я розумію, публічно ніби не почалася, але під столом якісь фіглі-міглі крутити продовджують.