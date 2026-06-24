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Політика

Залужному знову починають розставляти політичні пастки

Віктор Шлінчак

Залужному знову починають розставляти політичні пастки
Залужному знову починають розставляти політичні пастки

Як ви пам'ятаєте, не так давно через невідому широкому загалу журналістки у Твіттер вкинули історію про його виборчий штаб. Змішали там усіх - і коней, і людей. На виході - великий вихлоп з нічого, інформаційна атака і претензії, що Валерій Залужний займається політикою, поки сидить в Лондоні. Наявність штабу публічно спростував і сам Залужний, і його медіа-радниця Оксана Тороп.

Сьогодні - черговий вкид. Буцім-то Залужний об'єднується з Зеленським. Джерело - маловідома в Україні соцмеража Substrack і людина (якщо це людина) аж з одним підписником з прізвищем Данієль Пратт.

За моєю інформацєю, Залужний дійсно був нещодавно у Києві. І дійсно зустрічався з президентом Зеленським. Звісно, публічного повідомлення про це не було. Наскільки я знаю, розмова була про все, але жодних домовленостей про спільну участь у виборах не йшлося. Хоча внутрішню ситуацію, за моїми даними, таки обговорювали. В основному говорили про зміну прем'єра в Британії і наслідки для України.

Але, як кажуть, головне - запустити, перекрутити і видати як сенсацію. Яку, звичайно, зараз хтось пожене у маси (слідкуйте за анонімними телеграм-каналами та постами політологів, які розганятимуть інформацію "Пратта"). Бо політика, як я розумію, публічно ніби не почалася, але під столом якісь фіглі-міглі крутити продовджують.

Джерело:facebook.com

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