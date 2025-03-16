Закриття Радіо Свобода – результат страху Заходу перед РФ

Як на мене, то головна проблема зовсім не в закритті Радіо Свобода. Проблема в тому, що колективний Захід - і США, і Європа взагалі відмовилися вести інформаційну війну на території Росіі. Ця тема табуйована всіма фондами, які витрачають мільйони на журналістику.

Я належу до тієї меншості, яка вважає, що закриття Радіо Свобода ніяк і ні на що особливо не вплине (окрім тих дуже достойних журналістів, які, на жаль, втратять роботу.

Радіо було створено в часи Хододної війни і його головною задачею був підрив Радянського Союзу зсередини. І воно відіграли величезну роль в ті часи. Потім воно стало просто ЗМІ з високим рівнем якості журналістики, довіри та цитованості. Іншими словами, воно стало одним із хороших ЗМІ.

Про що зараз не говорить ніхто, так це те, що ні в 2014 , ні в 2022 році колективний Захід (нагадаю, це було задовго до Трампа) не захотів створювати сучасні інструменти, які були б ефективними в інформаційній війні на території Росії. Які це інструменти? Я не відкрию Америку, коли скажу, що це Тік-ток, телеграм та якісні і кількісні дослідження. І можливості донесення інформації на територію Росії в рази більші ніж це мало Радіо Свобода в 80-і роки минулого століття. На жаль, Захід просто боїться розпочинати таку війну.