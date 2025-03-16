Закрытие Радио Свобода результат страха Запада перед РФ

По-моему, это главная проблема вовсе не в закрытии Радио Свобода. Проблема в том, что коллективное Запад – и США, и Европа вообще отказались вести информационную войну на территории России. Эта тема табуирована всеми фондами, тратящими миллионы на журналистику.

Я отношусь к тому меньшинству, которое считает, что закрытие Радио Свобода никак и ни на что особо не повлияет (кроме тех очень достойных журналистов, которые, к сожалению, потеряют работу).

Радио было создано во времена Хододной войны и его главной задачей был подрыв Советского Союза изнутри. И оно сыграло огромную роль в те времена. Затем оно стало просто СМИ с высоким уровнем качества журналистики, доверия и цитируемости. Другими словами, оно стало одним из хороших СМИ.

О чем сейчас не говорит никто, так это то, что ни в 2014, ни в 2022 году коллективный Запад (напомню, это было задолго до Трампа) не захотел создавать современные инструменты, которые были бы эффективны в информационной войне на территории России. Какие это инструменты? Я не открою Америку, если скажу, что это тик-ток, телеграмм и качественные и количественные исследования. И возможности донесения информации на территорию России в разы больше, чем это имело Радио Свобода в 80-е годы прошлого века. К сожалению, Запад просто боится начать такую войну.