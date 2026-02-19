Ті, хто в Демпартії відкрив папку Епштейна, навряд чи очікували, що ця історія піде не за сценарієм "справи Проф'юмо" і розмашисто вийде за межі США.

"Справа Профьюмо" – сексуально-шпигунський скандал, що вибухнув у Великій Британії 1963 р., який допоміг лейбористам 1964 р. виграти вибори в консерваторів. Суть його – військовий міністр літній консерватор Джон Профьюмо був викритий у невірності дружині з 19-річною танцівницею та моделлю Крістін Кілер. Справа ускладнювала те, що Кілер була одночасно коханкою Євгена Іванова, офіцера ГРУ під прикриттям у посольстві СРСР. Про це в 1989 р. знято британський фільм "Скандал. Міністр, модель і російський шпигун" і ще кілька.

Познайомив обох з Кілером модний у Лондоні лікар-остеопат і художник Стівен Ворд, що входить в істеблішмент і виступав співорганізатором вечірок з груповим сексом, які пізніше назвали свінгерство. У середньовіччі це називали "звальний гріх" і ще якось. Не так похмуро було в середньовіччі, як розповідали згодом деякі історики. Іспанці, коли дісталися Мексики та Флориди, спочатку були в шоці, що там дівчина вважається погано вихованою, якщо відмовляє близько, але швидко змирилися з цим.

Якщо згадати, що 1960-ті це роки хіпі і "сексуальної революції" під гаслом "Звільнимо енергію сексу і перетворимо її на енергію революції", а у французів була приказка "Тільки бельгієць на секс-вечірці займається сексом з дружиною", то " виборців. Це був потужний удар по електоральному ядру консерваторів, посилений наявністю в ньому шпигуна Іванова лише через півроку після Карибської кризи.

У результаті у виграші від скандалу, окрім політиків та журналістів, опинилися лише дві дівчини, які проходили в суді з цієї історії – Кілер та її компаньйонка Мерилін Форман (Менді Райс-Девіс).

Джон Профьюмо (1915-2006), який вважався висхідною зіркою консерваторів пішов з посади військового міністра та з політики. Шлюб зберіг, але повернутися до вищого товариства зміг лише 1975 р. з подачі королеви Єлизавети ІІ.

Доктор Стівен Уорд (1912-1963) помер від передозування снодійним до винесення вердикту судом, притому що звинувачення його в сутенерстві було не доведено. Декілька діячів культури надіслали вінки на його похорон.

Євген Іванов (1926-1994) був відкликаний з Лондона і змушений дати розлучення дружині Майї Горкіної, дочки голови Верховного суду СРСР, яка працювала з ним шифрувальником у посольстві. Працював у відділі аналітики ГРУ, 1981 р. пішов на пенсію. У 1993 р. "Дейлі Експрес" організувала приїзд Кілер у Москву та її зустріч із Івановим. Враження Кілер - "Горілку, як і раніше, любить, але вже не той гігантський ведмідь, який лежав у моєму ліжку". Через півроку він помер, не побачивши книгу "Голий шпигун. Російська версія", написану у співавторстві з журналістом Геннадієм Соколовим.

Крістін Кілер (1942-2017) відсиділа у 1964 р. шість місяців за хибні свідчення з іншої справи. У 1965-1966 та 1972-177 рр. була одружена, мала в обох по дитині, але інтерес ЗМІ до неї неухильно падав. Мабуть, щоб підтримати його, стверджувала, що Уорд був агентом не лише МІ6, а й КДБ, і познайомив її з Івановим та Проф'юмо не випадково. Оскільки вважається, що Іванова розглядали як можливого перебіжчика, версія не позбавлена підстав. Гонорари, отримані від ЗМІ та художніх галерей, швидко розтратила та жила скромно.

Мерилін Форман (1944-2014) вийшла у 1966 р. заміж за ізраїльського бізнесмена, прийняла іудаїзму та відкрила мережу нічних клубів та ресторан у Тель-Авіві. Купалася у променях слави та відзначилася у кінематографі. Як і Кілер померла від хвороби легень.

У 2014 та 2017 р. після смерті обох дам було зроблено спроби переглянути рішення суду щодо Уорда з метою його реабілітації, але справу засекретили до 2046 р.

Отримання розвідувальної інформації через ліжко стародавній метод. Компромат через ліжко - метод, що набрав популярності з розвитком ЗМІ. Можна згадати фільм, знятий у Москві, де актори, схожі на Юлію Тимошенко та Михайла Саакашвілі, займалися сексом та політикою одночасно. Тому потік голих шпигунів і шпигунів з РФ на острів Епштейна не дивує. "Справа Проф'юмо", де Іванов вивідував у Кілер, що їй розповідає Профьюмо і навпаки - це бліда кустарщина в порівнянні з масштабами у Епштейна.

"Голий потік" контролювали як мінімум дві росіянки, партнерки Епштейна з бізнесу. На фінальному етапі Марія Дрокова, яка поцілувала путіна, а потім поїхала до Епштейна і стала антипутіністкою. 2019 р. до неї приєдналася рідна сестра Вікторія. На старті близько 2008 р. потік курирувала Світлана Пожидаєва, родовід якої йде до КДБ/ФСБ. Думка про те, що Епштейн був активним, але тільки зиц-головою в цьому проекті спецслужб РФ, є близьким до істини, з тією поправкою, що проект відстежували і спецслужби інших держав.

Але розвідка через ліжко - спосіб з низьким ККД, навіть якщо здійснюється в промислових масштабах. Очевидні як мінімум ще три напрями, якими Москві був потрібен острів Епштейна, придбаний ним 1998 р.

Перше - "путівка подяки" на курорт. Під це явно підпадає норвезький політик Турб'єрн Ягланд, який у 2009-2019 рр. був генсеком Ради Європи і після 2014 р. відкрито підтримував РФ у ПАРЄ. Як лідер Робочої партії, він не міг непомітно витрачати в Норвегії гроші, отримані від росіян. "Путівка" до Епштейна була способом їх використовувати. У 2014 р. Епштейн сплатив йому також новорічний відпочинок на сусідніх Карибах у готелі, де тиждень коштував 51 тис. доларів. Це ключ до другого напрямку - розрахунки з агентами, які не привертають увагу. Третій напрямок – громадська діяльність. Сестри Дрокови займалися фінансуванням та розкручуванням феміністських проектів. Феміністку Наомі Кемпбелл, топ-модель з Ямайки, яка била співробітників без різниці раси та гендера, теж називають зв'язковою та передавачкою грошей Епштейну від ФСБ.

Вперше Епштейном у справі про примус до проституції неповнолітніх зайнялися у Флориді влітку 2008 р. за Буша-молодшого. Слідство тривало за Обами до 2011 р., але у результаті він залишився на волі та продовжив діяльність. Ідея про перенесення їх у РФ чи інше місце так і залишилася ідеєю. Наразі відомо, що Білл Клінтон відвідував острів без Моніки Левінські. У Демпартії мали знати це, що пояснює, чому у 2016 р. на виборах Гілларі Клінтон проти Трампа папку Епштейна не задіяли. Трампу ставили лише за древній секс за гроші і створювали імідж женоненависника. Це мало забезпечити перемогу Клінтон. Але вийшов імідж Дон-Жуана і виборці не зрозуміли, як стародавній секс впливатиме на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

У 2019 р. прокуратура Флориди вирішила, що Епштейн легко відбувся і помістила його до Нью-Йоркської в'язниці, де він повісився з другої спроби на спинці ліжка. У зв'язку з його смертю острів Літл-Сент-Джеймс був конфіскований і його змогли продати вже за Байдена в 2022 р. за 125 млн., які витратили на виплати за позовами потерпілих. Комп'ютери та відеокамери були конфісковані ФБР. Де-факто саме Трамп став тим, хто прикрив "лавку" Епштейна.

Демпартія, тримаючи в руках папку Епштейна, чомусь не використовувала її на виборах 2020 і 2024 проти Трампа. Демпартія стала активно потрошити її тільки в 2025 р. До кінця року республіканці вирішили "Гуляти, так гуляти" і виклали "папку" у вільний доступ. Трамп це рішення скріпив президентським указом.

Після цього помчало. З'ясувалося, шведська принцеса Софія надіслала Епштейну свої фото за півроку до його арешту у 2008 р. Тепер шведів опитують: чи може вона стати королевою. Це – друга проблемна шведська принцеса. Першою була Христина Августа, оголошена в 1632 королевою в шість років. У 1654 р. парламент позбавив її трону за таємний перехід у католицизм, вислав із країни, але пенсію призначив. Вважається, що вона змінила віру, щоб отримувати рідкісні книги з бібліотеки Ватикану. Тоді дівчину можна було спокусити книгою. У результаті Христина поїхала до Парижа, читала, що хотіла і жила як хотіла. Історики досі вирішують, була вона лише лесбіянкою чи ще й атеїсткою.

Наразі "досьє Епштейна" зайняті експерти ООН. Експерти винесли 16 лютого висновок: у досьє у надлишку матеріалів для відкриття справи про злочини проти людяності. Закликали уряд США виправити помилки під час публікації 3 млн. сторінок текстів, 2 тис. відеозаписів та 180 тис. фото. Закликали інші держави сприяти розслідуванню та покаранню винних.

Навряд чи в Демпартії, коли почали роздруковувати папку проти Трампа, припускали, що нею займатимуться в ООН і Епштейн обжене за згадками Ейнштейна. До речі, у молодості Епштейн також збирався стати фізиком. У Москві також навряд чи припускали, що РФ викликатимуть до міжнародних судів ще й у справі Епштейна.