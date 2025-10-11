Навіщо Путін попросив вибачення в Алієва?

Путін таки попросив вибачення в Алієва. Точніше визнав, що літак AZAL був збитий ракетами російської ППО. Але типу не спеціально, а через "технічні проблеми" самої системи ППО.

Фактично РФ зробила те, що Азербайджан вимагав спочатку - визнати. Тепер буде компенсація (ймовірно) від Кремля. Але найголовніше - вперше за довгий час Путін змушений вибачатися. Ситуація для нього явно не зручна і не комфортна. Але вдіяти нічого не може. Пікіровка з Азербайджаном загрожувала проблемам з експортом нафти (що боляче) і більш активному зближенню Баку і Києва (що ще болючіше).

Алієв був украй задоволений. І всією своєю поведінкою демонстрував хто на тій зустрічі головний, а хто прохач.

Але найголовніше - інше. Азербаджан продемонстрував як виглядає зниження впливу Кремля. І сталося це в Таджикистані.

У державі Центральної Азії де ще збереглася істотна присутність РФ.

Поки що збереглася - Алієв показав приклад, а вплив Кремля в регіоні стрімко зменшується. Відповідно, інші держави ЦА рано чи пізно, але вимагатимуть до себе принаймні такого ж ставлення.