Навіщо окупанти почали масово обстрілювати Запоріжжя

За минулий тиждень на Запоріжжі РОВ застосували десятки КАБ, що є максимальною інтенсивністю з початку повномасштабного вторгнення у питанні застосування саме цієї компоненти. На цьому фоні виникли версії про те, що на Запоріжжі готується наступ і ці удари – підготовка умов цього наступу.

Ні.

Заздалегідь зазначу, що якби формувалися умови для наступу на Запоріжжі, то били б не житловими кварталами, а військовими об'єктами, лініями оборони та кордонами. Натомість ми є з вами свідками одного з численних епізодів скоєння військових злочинів проти цивільного населення. Це звичайний, кривавий, нещадний терор.

У свою чергу, не заперечую, що ДВ "Дніпро" залишається однією з найчисленніших і цілком може собі дозволити операцію рівня... зрізу роботинського виступу. Але, хочу звернути увагу, що лише за минулий місяць до складу ГВ "Північ", а саме, до курскої компоненти угруповання було відправлено кілька підрозділів зі складу ГВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує ГВ "Схід", зокрема 38 -й та 64-й ОМСБр.

Власне, якщо ти готуєшся до масштабного наступу на велике і дуже складне по захопленню місто, з великою кількістю промислових зон, то чи будеш ти починати з терору цивільних об'єктів або одразу виносити ті райони, які являють собою потенційні важкопереборні рубежі? Чи ти будеш угруповання для наступу урізати, а не накопичувати і обмежувати в можливостях?

Таким чином, попрошу не розповсюджувати панічних флуктуацій про те, що РВВ готується наступати на Запоріжжя. Так, вони таранитимуть роботинський виступ з метою відкриття Оріхівського напрямку, так, вони кидатимуться на Гуляйполі, на Времівському напрямку вони активізуються і намагатимуться найближчим часом вгризтися до Макарівки і на цьому все.

А все інше – терор та вбивство українців. Як і завжди, вже протягом третього року повномасштабного вторгнення.