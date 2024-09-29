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Война в Украине

Зачем оккупанты начали массово обстреливать Запорожье

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Зачем оккупанты начали массово обстреливать Запорожье
Зачем оккупанты начали массово обстреливать Запорожье

За прошлую неделю по Запорожью РОВ применили десятки КАБ, что является максимальной интенсивностью с начала полномасштабного вторжения в вопросе применения именно этой компоненты. На этом фоне возникли версии о том, что на Запорожье готовится наступление и эти удары – подготовка условий для этого наступления.

Нет.

Заранее отмечу, что если бы формировались условия для наступления на Запорожье, то били бы не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам. Вместо этого мы являемся с вами свидетелями одного из многочисленных эпизодов совершения военных преступлений, против гражданского населения. Это обычный, кровавый, беспощадный террор.

 

В свою очередь, не отрицаю, что ГВ "Днепр" остаётся одной из наиболее многочисленных и вполне может себе позволить операцию уровня… среза роботинского выступа. Но, хочу обратить внимание, что только за прошедший месяц в состав ГВ "Север", а именно, в курскую компоненту группировки было отправлено несколько подразделений из состава ГВ "Днепр" и с Пологовского направления, где оперирует ГВ "Восток", в частности 38-й и 64-й ОМСБр.

 

Собственно, если ты готовишься к масштабному наступлению на большой и очень сложный по захвату город, с большим количеством промышленных зон, то, будешь ли ты начинать с террора гражданских объектов или сразу выносить те районы, которые представляют собой потенциальные, труднопреодолимые рубежи? Будешь ли ты группировку для наступления урезать, а не накапливать и ограничивать в возможностях?

Таким образом, попрошу не распространять панических флуктуаций о том, что РОВ готовится наступать на Запорожье. Да, они будут таранить роботинский выступ с целью открытия Ореховского направления, да, они будут кидаться на Гуляйполе, на Времивском направлении они активизируются и будут пытаться в ближайшее время вгрызться в Макаровку и на этом всё.

А всё остальное – террор и убийство украинцев. Как и всегда, на протяжении уже как третьего года полномасштабного вторжения.

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