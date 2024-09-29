Зачем оккупанты начали массово обстреливать Запорожье

За прошлую неделю по Запорожью РОВ применили десятки КАБ, что является максимальной интенсивностью с начала полномасштабного вторжения в вопросе применения именно этой компоненты. На этом фоне возникли версии о том, что на Запорожье готовится наступление и эти удары – подготовка условий для этого наступления.

Нет.

Заранее отмечу, что если бы формировались условия для наступления на Запорожье, то били бы не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам. Вместо этого мы являемся с вами свидетелями одного из многочисленных эпизодов совершения военных преступлений, против гражданского населения. Это обычный, кровавый, беспощадный террор.

В свою очередь, не отрицаю, что ГВ "Днепр" остаётся одной из наиболее многочисленных и вполне может себе позволить операцию уровня… среза роботинского выступа. Но, хочу обратить внимание, что только за прошедший месяц в состав ГВ "Север", а именно, в курскую компоненту группировки было отправлено несколько подразделений из состава ГВ "Днепр" и с Пологовского направления, где оперирует ГВ "Восток", в частности 38-й и 64-й ОМСБр.

Собственно, если ты готовишься к масштабному наступлению на большой и очень сложный по захвату город, с большим количеством промышленных зон, то, будешь ли ты начинать с террора гражданских объектов или сразу выносить те районы, которые представляют собой потенциальные, труднопреодолимые рубежи? Будешь ли ты группировку для наступления урезать, а не накапливать и ограничивать в возможностях?

Таким образом, попрошу не распространять панических флуктуаций о том, что РОВ готовится наступать на Запорожье. Да, они будут таранить роботинский выступ с целью открытия Ореховского направления, да, они будут кидаться на Гуляйполе, на Времивском направлении они активизируются и будут пытаться в ближайшее время вгрызться в Макаровку и на этом всё.

А всё остальное – террор и убийство украинцев. Как и всегда, на протяжении уже как третьего года полномасштабного вторжения.