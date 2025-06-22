Ямайка: найкращі курорти 'все включено' у Карибському басейні

Ямайка — справжній карибський рай із спокійними пляжами, яскравим сонцем і унікальною культурою. Від розкішних притулків на березі моря до чудових спа-готелів, оточених тропічною природою, Ямайка пропонує широкий вибір найкращих курортів "все включено", які приваблюють мандрівників з усього світу. Тут ви знайдете ідеальне поєднання розкоші, зручностей і розваг для незабутньої відпустки.

Від нескінченних піщаних пляжів Негріла, де можна забути про життєві турботи та зануритися в спокій, до бурхливих хвиль Очо-Ріоса, де чекають водні активності та пригоди, Ямайка вітає вас теплими посмішками та відкритими обіймами. Давайте поринемо в карибську атмосферу та відкриємо топ-10 курортів "все включено" на Ямайці.

Sandals Royal Plantation

Це місце ідеально підходить для пар, медового місяця або просто відпустки без турбот і зобов’язань.

Адреса: Main St, Ocho Rios, Jamaica

Телефон: +1 888-726-3257

Бронювання: на сайті курорту

Рейтинг: 4.7 ⭐

Sandals Royal Plantation — це розкішний курорт, райський притулок, розташований на блискучому морі в прекрасному місті Очо-Ріос, Ямайка. Він пропонує унікальний досвід відпустки в атмосфері розкоші та релаксу, що робить його одним із найпривабливіших курортів "все включено" на острові.

Sandals Royal Plantation пропонує лише найвищий рівень сервісу. Вас зустрінуть привітні посмішки персоналу, готового надати всю необхідну інформацію та допомогу протягом вашого перебування. Комфортні номери пропонують унікальний вид на море.

Курорт пишається широким спектром активностей і задоволень на золотих піщаних пляжах. Пориньте в басейн із ефектом нескінченності з водоспадами, надихайтеся прекрасними видами океану та зелених гір або зануртеся в романтику з вишуканою вечерею в ресторані з видом на затоку.

Для вибагливих мандрівників Sandals Royal Plantation пропонує безкоштовні поля для гольфу та тенісні корти. Розслабтеся та насолодіться візитом до спа, де висококваліфіковані професіонали подбають про ваше здоров’я та красу.

Sandals Royal Plantation — ідеальне місце для занурення у світ балансу та гармонії. Цей курорт "все включено" на Ямайці подарує вам незабутні емоції та мрію повернутися сюди знову й знову.

Round Hill Hotel and Villas

Дивовижна природа: курорти ''все включено'' на Ямайці. Джерело: Image by Andreas Volz from the Pixabay website Дивовижна природа: курорти ''все включено'' на Ямайці. Джерело: Image by Andreas Volz from the Pixabay website

Історичний курорт із елегантними віллами, спроектованими відомими дизайнерами, та чудовим рестораном. Його унікальне розташування на пагорбі зачарує чудовими краєвидами Карибського моря, а відпочинок під ніжними променями сонця огорне вас магічним світом.

Адреса: John Pringle Drive, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 876-956-7050

Вебсайт: https://www.roundhill.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Готель пропонує унікальні номери та вілли, оформлені з блискучим смаком і увагою до деталей. Кожен номер має просторі інтер’єри та ліжка з м’якою білизною. Скляні двері відкриваються на приватний патіо або балкон із прекрасними видами на море чи сади. Дружній персонал завжди готовий допомогти з будь-яким питанням.

Одним із головних активів цього курорту є його приватний пляж, прикрашений білим піском і пальмами. Тут можна прогулятися берегом, поплавати в чистих водах або просто розслабитися під шум прибою. Пляжний бар пропонує різноманітні прохолодні напої та закуски.

Для активного відпочинку курорт пропонує широкий вибір активностей. Грайте в теніс на професійних кортах, вирушайте на велопрогулянку околицями або пориньте у світ підводного плавання та риболовлі. Відвідайте спа-центр із різноманітними омолоджувальними та розслаблюючими процедурами.

Round Hill Hotel and Villas рекомендує ресторани високої кухні, де можна насолодитися традиційними ямайськими стравами, а також міжнародними кулінарними шедеврами, створеними досвідченими шеф-кухарями.

Round Hill Hotel and Villas — це вишуканий елегантний курорт на Ямайці з відмінним сервісом, приголомшливими краєвидами та розкішним розміщенням. Незабутній досвід зробить вашу відпустку унікальною.

Jamaica Inn

Перлина серед найкращих курортів "все включено" на Ямайці. Неперевершений клас і високий рівень комфорту на узбережжі Карибського моря подарують захват і безліч незабутніх емоцій.

Адреса: Main Street, Ocho Rios, Jamaica

Телефон: +1 844-209-6751

Вебсайт: https://www.jamaicainn.com/?nck=8442096751

Рейтинг: 4.6 ⭐

Jamaica Inn — це відокремлене місце, де можна відчути справжнє блаженство релаксу в оточенні розкішної природи та дивовижних краєвидів. Номери та вілли готелю спроектовані з любов’ю та турботою про ваш комфорт, кожна деталь відображає виняткову елегантність і стиль.

Jamaica Inn пропонує безліч можливостей для розваг і активного відпочинку. Плавайте в чистих басейнах готелю, насолоджуйтесь водними видами спорту або прогулюйтесь мальовничими стежками, що оточують готель. Курорт також пропонує спа-центр із розслаблюючими процедурами та масажами. Бар порадує широким вибором коктейлів і закусок на піщаному пляжі з теплим піском і приємним легким бризом.

Ресторан готелю пропонує широкий вибір вишуканих страв, дивуйтеся кулінарним шедеврам, створеним досвідченими шеф-кухарями, і насолоджуйтесь ямайськими спеціалітетами, приготованими зі свіжих місцевих продуктів.

Jamaica Inn — ідеальне місце для зустрічей і святкувань. Готель пропонує чудові умови для весіль, корпоративних заходів та інших особливих подій. Професійний персонал курорту завжди готовий подбати про кожну деталь.

Jamaica Inn — це не просто курорт "все включено" на Ямайці, це місце, де розкіш, елегантність і краса поєднуються з бездоганним сервісом. Тут ви знайдете справжнє задоволення від відпустки та отримаєте незабутній досвід.

Iberostar Grand Rose Hall

Романтика в кожному куточку Ямайки. Джерело: Image by Josef Pichler from the Pixabay website Романтика в кожному куточку Ямайки. Джерело: Image by Josef Pichler from the Pixabay website

Iberostar Grand Rose Hall у Монтего-Бей — це перлина ямайського узбережжя, розкішний курорт лише для дорослих із 295 номерами, кожен із джакузі, міні-баром і балконом. Курорт розташований на березі бірюзового моря та оточений захоплюючою природою, створюючи ідеальні умови для релаксу.

Адреса: Branch Development, Rose Hall Main Road, Little River, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 876-680-0000

Бронювання: на сайті курорту

Рейтинг: 4.8 ⭐

Номери Iberostar Grand Rose Hall — це втілення розкоші та витонченості. Просторі та стильні інтер’єри оформлені сучасними меблями та пропонують усі необхідні зручності. Розташування вікон порадує чудовими краєвидами на море або тропічні сади.

Курорт пропонує широкий вибір розваг і послуг. Плавайте в чудовому басейні, оточеному пальмами, або купайтеся в морі в приватній піщаній затоці. Прекрасний спа-центр допоможе розслабитися та насолодитися масажами й процедурами для відновлення сил і енергії.

Для любителів активного відпочинку Iberostar Grand Rose Hall пропонує широкий вибір спортивних можливостей. Грайте в теніс, спробуйте водні види спорту або відвідайте сучасний фітнес-центр, щоб залишатися у формі.

Ресторани та бари пропонують достаток смаків і ароматів на будь-який смак. Вишукане меню включає широкий вибір міжнародних і ямайських страв, готових спокусити ваші смакові рецептори.

Iberostar Grand Rose Hall — це топовий курорт "все включено" у Карибському басейні. Поєднання розкоші, комфорту та бездоганного сервісу зробить вашу відпустку незабутньою.

Couples Tower Isle

Шикарний курорт "все включено", розташований у прекрасному Очо-Ріосі, Ямайка. Ідеальне місце для пар, які хочуть провести незабутню романтичну відпустку.

Адреса: Tower Isle, Ocho Rios, Jamaica

Телефон: +1 876-975-4271

Бронювання: на сайті курорту

Рейтинг: 4.6 ⭐

Couples Tower Isle пропонує гостям широкий вибір активностей і комфортне розміщення. Спробуйте себе в підводному плаванні або покатайтеся на швидкісному катері. Якщо віддаєте перевагу спокійному відпочинку, зіграйте в раммі або покатайтеся на вітрильнику. Увечері можна розслабитися в одному з чотирьох відкритих басейнів і насолодитися вишуканими коктейлями під зоряним небом.

Couples Tower Isle порадує широким вибором ресторанів із різними кухнями. Насолоджуйтесь вишуканими стравами в ресторанах і кафе, які пропонують усе — від місцевих спеціалітетів до міжнародної кухні. Якщо хочете романтичну вечерю удвох, можна замовити обід або вечерю на пляжі, де вас обслуговуватимуть приватні офіціанти.

Couples Tower Isle пропонує повноцінний спа-центр із різноманітними процедурами та масажами. Розслабтеся та насолоджуйтесь під професійним керівництвом догляду за тілом і душею.

Couples Tower Isle — справжній рай для пар, які хочуть провести романтичну відпустку в розкоші та комфорті. Курорт пропонує все необхідне для незабутньої відпустки на Ямайці.

Half Moon

Ідеальні пляжі Ямайки в курортах ''все включено''. Джерело: Image ASSY from Pixabay website Ідеальні пляжі Ямайки в курортах ''все включено''. Джерело: Image ASSY from Pixabay website

Розкішний курорт "все включено", розташований у прекрасному місті Монтего-Бей, Ямайка. Білий пісок і блакитні води Карибського моря створюють дивовижний краєвид, про який ви мріяли.

Адреса: Rose Hall St James Jamaica WI, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 800-626-0592

Вебсайт: https://www.halfmoon.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Half Moon пропонує різноманітні активності для всіх вікових груп. Займайтеся водними видами спорту, такими як підводне плавання, віндсерфінг або каякінг. На території є кілька басейнів, включно з окремим басейном для дітей, де вони можуть безпечно гратися та розважатися. Відвідайте величезні кінні стайні та дельфінарій, щоб познайомитися з місцевою фауною.

Half Moon пропонує кілька ресторанів із різноманітними кухнями. Насолоджуйтесь вишуканою кухнею, свіжими морепродуктами та місцевими спеціалітетами в атмосфері розкоші та стилю. Є можливість замовити романтичну вечерю на пляжі або святкову вечерю на яхті.

Half Moon оснащений спа-центром із численними процедурами та терапіями, які допоможуть розслабитися, освіжитися та відновити енергію.

Half Moon — ідеальне місце для розкішної та розслаблюючої відпустки на Ямайці. Тут є все для незабутньої відпустки, від стильного розміщення до безлічі активностей для всіх вікових груп.

Sandals South Coast

Чудовий курорт "все включено", розташований на узбережжі Вайтхаус, Ямайка. Розкішне місце для відпустки з вишуканим сервісом, прекрасними краєвидами та безмежними розвагами.

Адреса: White House, Jamaica

Телефон: +1 888-726-3257

Бронювання: на сайті курорту

Рейтинг: 4.5 ⭐

Цей курорт розкинувся на багатьох гектарах прекрасної тропічної зелені та простягається вздовж приватного пляжу з білим піском і теплими хвилями Карибського моря. Проведіть незабутні дні, насолоджуючись сонцем, прогулюючись пляжем або займаючись водними видами спорту. Пориньте у підводне плавання та досліджуйте підводний світ у водних садах, займіться віндсерфінгом або просто розслабтеся біля одного з численних басейнів і джакузі. Відвідуйте різноманітні заходи або вечірні шоу.

Sandals South Coast пропонує широкий вибір ресторанів і барів. Від міжнародної кухні до місцевих спеціалітетів — тут ви знайдете все, чого бажаєте. Насолоджуйтесь різноманітними стравами, приготованими зі свіжих морепродуктів і високоякісних інгредієнтів, у романтичній атмосфері ресторанів із видом на море.

Sandals South Coast оснащений прекрасним спа-центром, де можна розслабитися та відпочити. Відвідайте його для різноманітних масажів, терапій і процедур, які допоможуть відновити енергію та відчути повне блаженство.

Sandals South Coast у Вайтхаусі — це місце, де розкіш зустрічається з природною красою. Тут є все для релаксу, романтики та насолоди. Цей курорт "все включено" зробить вашу відпустку на Ямайці по-справжньому незабутньою.

The Caves

Чудові світанки в курортах Ямайки. Джерело: Image by luis bartolome from Pixabay website Чудові світанки в курортах Ямайки. Джерело: Image by luis bartolome from Pixabay website

Унікальний і розкішний готель у Негрілі, який пропонує незабутню відпустку. Розташований на скелястому узбережжі з прекрасними краєвидами Карибського моря, це ідеальне місце для тих, хто шукає романтики та усамітнення.

Адреса: Lighthouse Road, West End, Negril, Jamaica

Телефон: +1 876-957-0270

Вебсайт: https://www.thecaveshotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Caves пропонує унікальні номери, розташовані в природних печерах, що створюють затишний і комфортний досвід серед природи. Кожен номер має приватні тераси та балкони, що пропонують приголомшливі краєвиди на заходи сонця. Зручний прямий доступ до моря та секретних гротів допоможе досліджувати підводний світ без обмежень.

Ресторани The Caves пропонують широкий вибір страв, приготованих зі свіжих місцевих продуктів, у супроводі вишуканих вин, у відкритих зонах із прекрасними краєвидами.

На території The Caves доступно багато активностей. Спробуйте підводне плавання, віндсерфінг або покатайтеся на каяках. Для спокійнішого відпочинку є прекрасні басейни та відокремлені зони для відпочинку. Розслабтеся та насолоджуйтесь унікальними процедурами для тіла в прекрасному спа-центрі.

The Caves у Негрілі — ідеальний притулок. Розкіш і незабутні краєвиди в спокійному скелястому та печерному оточенні забезпечать справжній релакс і безліч вражень.

Hyatt Zilara Rose Hall

Сучасний розкішний курорт "все включено" у Монтего-Бей, який вважається одним із найкращих на Ямайці. Ідеальне місце для розслаблюючої та розкішної відпустки на Карибах.

Адреса: Rose Hall Road, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 876-618-1234

Бронювання: на сайті курорту

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hyatt Zilara Rose Hall пропонує ідеальне поєднання розкоші та комфорту в просторих номерах із сучасним дизайном, повністю обладнаних для зручності. Кожен номер дозволяє гостям відчути атмосферу розкоші та комфорту.

Однією з головних переваг курорту є багатий вибір ресторанів і барів із різноманітними кухнями, від міжнародних страв до місцевих спеціалітетів. Бармени готові запропонувати ваш улюблений коктейль або новий експериментальний напій, щоб задовольнити ваші смакові вподобання.

Hyatt Zilara Rose Hall пропонує широкий вибір активностей. Займайтеся водними видами спорту, зіграйте в гольф, відвідайте фітнес-центр або беріть участь у захоплюючих розважальних заходах. Розслабтеся та побалуйте себе різноманітними масажами, процедурами та спа-доглядом у спа-центрі, занурюючись в атмосферу спокою та благополуччя.

Hyatt Zilara Rose Hall у Монтего-Бей — це місце, де розкіш і гостинність поєднуються. Цей курорт "все включено" подарує вам незабутню відпустку на Ямайці та залишить найяскравіші спогади.

Azul Beach Resort Negril by Karisma

Найкраща пляжна відпустка ''все включено'' на Ямайці. Джерело: Image by Sabine Zierer from the Pixabay website Найкраща пляжна відпустка ''все включено'' на Ямайці. Джерело: Image by Sabine Zierer from the Pixabay website

Розкішний курорт, розташований на узбережжі Негріла, Ямайка. Частина відомої мережі Karisma Hotels & Resorts, цей курорт пропонує гостям незабутній досвід проживання з вишуканим сервісом і розкішними зручностями.

Адреса: Norman Manley Blvd, Negril, Jamaica

Телефон: +1 866-527-4762

Бронювання: на сайті курорту

Рейтинг: 4.6 ⭐

Azul Beach Resort Negril пропонує широкий вибір просторих номерів і люксів, оформлених у сучасному стилі з елементами місцевої культури та дизайну. Люкси оснащені всім необхідним для комфортного перебування, включно з приватним балконом або терасою з видом на океан чи сади, із прямим доступом до басейну та пляжу.

На території курорту є кілька ресторанів і барів, що пропонують різноманітні кулінарні враження. Насолоджуйтесь місцевою ямайською кухнею, міжнародними стравами або різноманітними гурманськими ласощами, а також напоями та коктейлями.

Курорт розташований на найпрекрасніших піщаних пляжах Негріла. Плавайте в теплих водах Карибського моря, розслабляйтесь на шезлонгах або беріть участь у різноманітних видах спорту. Беріть участь у водних іграх, доторкніться до магічного космосу йоги або відвідайте вечірні шоу з розважальними програмами для всієї родини. Для дітей є просторий дитячий клуб із кваліфікованим персоналом.

Для релаксу та догляду за собою Azul Beach Resort Negril пропонує спа-центр із широким вибором оздоровчих процедур, масажів і терапій, які допоможуть відчути гармонію розуму та тіла.

Azul Beach Resort Negril — це розкішне місце для відпустки "все включено" на Ямайці. Розкіш і краса карибського сонця та моря подарують безліч дивовижних і незабутніх емоцій.

Курорти "все включено" на Ямайці пропонують ідеальне поєднання розкішного розміщення, смачної кухні, широкого вибору розваг і кришталево чистих пляжів Карибського моря. Вони створені для необмеженої свободи та повного релаксу. Курорти Ямайки надають зручності для всіх — сімей, пар і навіть незалежних мандрівників із будь-яким бюджетом і запитами.

Від відпочинку на білих піщаних пляжах до активних спортивних занять і розслаблюючих спа-процедур — Ямайка має все, щоб задовольнити ваші бажання. Додайте до цього привітність і гостинність місцевих жителів, і ви отримаєте фантастичну подорож, наповнену незабутніми враженнями.

Плануючи наступну поїздку до карибського раю, зверніть увагу на курорти "все включено" на Ямайці. Вони забезпечать незабутні моменти, чудові враження та розкішну відпустку, яка залишить лише найкращі спогади.