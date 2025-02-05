Вибори неминучі, бо інакше що?

Д. Трамп запевняє, що у мирних переговорах з росією та Україною досягнутий значний прогрес, і все іде за планом. В свою чергу, Україна висуває суттєві умови до майбутнього мирного договору, а недоімперія взагалі заперечує, що переговори ідуть.

При цьому козацькі наскоки Трампа на Панаму, Мексику та Канаду відразу дали результати. Порівняйте з нульовим результатом залякування країн-членів НАТО з боку недоімперії. Хоча у Кремля лякалки виглядали значно страшнішими, ніж у Білого Дому.

Натомість ситуація з Гренландію виявилась складнішою — тут простим залякуванням не обійтися: мабуть, потрібен буде відповідний референдум, а кінцевий результат, швидше за все, обмежиться розширенням військової та економічної присутності США на острові.

А Китай взагалі прийняв виклик США і підтримав тарифну війну зі свого боку. Але Трамп і товариш Сі знайдуть спільну мову, бо не хочуть у своєму протистоянні завалити економіку всього світу. Маячня на зразок "Ми потрапимо у рай, а наші вороги до пекла" — не їхня програма розвитку і процвітання.

Проте український політикум реально готується до виборів. Бо вони начебто входять до вкрай обмеженого переліку питань, де у Штатів і росії є спільний погляд.

Навіщо вибори в Україні путіну — зрозуміло: він сподівається, що вони остаточно розхитають суспільну ситуацію у нас і, якщо під тиском США до виборів будуть допущені всі політичні сили, то тоді росія спробує протиснути до влади своїх маріонеток.

Складніше з мотивацією Трампа та його оточення. Розмови про вірність принципам демократії, легітимність влади та інше бла-бла-бла — це не про патологічного прагматика на посту президента США та різних масків у його оточенні.

Бачу, що Трамп або хоче переобрати Зеленського і Єрмака, бо його не влаштовує їхня ефективність роботи по багатьох напрямках, або Трамп хоче мати на чолі України більш слухняних виконавців, готових беззаперечно реалізовувати неоднозначні мирні плани США. Що як раз вкладається у концепцію прагматизму з боку супердержави.

Тобто, вибори точно відбудуться — надто багато впливових сил як всередині України, так і за її межами цього прагнуть. Головне, щоб маріонетки путіна і виконавці Трампа не виявились одними і тими ж самими людьми.