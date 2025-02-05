Выборы неизбежны, иначе что?

Д. Трамп уверяет, что в мирных переговорах с Россией и Украиной достигнут значительный прогресс, и все идет по плану. В свою очередь, Украина выдвигает существенные условия к будущему мирному договору, а недоимперия вообще отрицает, что переговоры идут.

При этом казацкие набеги Трампа на Панаму, Мексику и Канаду сразу дали результаты. Сравните с нулевым результатом устрашения стран-членов НАТО со стороны недоимперии. Хотя у Кремля пугалки выглядели гораздо страшнее, чем у Белого Дома.

В то же время ситуация с Гренландией оказалась более сложной — здесь простым запугиванием не обойтись: пожалуй, потребуется соответствующий референдум, а конечный результат, скорее всего, ограничится расширением военного и экономического присутствия США на острове.

Китай вообще принял вызов США и поддержал тарифную войну со своей стороны. Но Трамп и товарищ Си найдут общий язык, потому что не хотят в своем противостоянии завалить экономику всего мира. Бред как "Мы попадем в рай, а наши враги в ад" — не их программа развития и процветания.

Однако украинский политикум реально готовится к выборам. Ибо они вроде бы входят в крайне ограниченный перечень вопросов, где у Штатов и России есть общий взгляд.

Зачем выборы в Украине путина — понятно: он надеется, что они окончательно расшатывают общественную ситуацию у нас и, если под давлением США до выборов будут допущены все политические силы, тогда россия попытается протиснуть к власти своих муртадов.

Сложнее с мотивацией Трампа и их окружения. Разговоры о верности принципам демократии, легитимности власти и прочее бла-бла-бла — это не патологический прагматик на посту президента США и разных масков в его окружении.

Вижу, что Трамп или хочет переизбрать Зеленского и Ермака, потому что его не устраивает их эффективность работы по многим направлениям, или Трамп хочет во главе Украины иметь более послушных исполнителей, готовых беспрекословно реализовывать неоднозначные мирные планы США. Как раз вкладывается в концепцию прагматизма со стороны супердержавы.

То есть выборы точно состоятся — слишком много влиятельных сил как внутри Украины, так и за ее пределами этого стремятся. Главное, чтобы муртады путина и исполнители Трампа не оказались одними и теми же людьми.