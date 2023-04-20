Вибираємо басейн для дитини

Басейн – це чудове місце для відпочинку та занять спортом. Але як вибрати підходящий басейн для маленької дитини? У цій статті ми розповімо про дитячі басейни, критерії вибору та дамо кілька рекомендацій.

Матеріал дитячого басейну

Басейни можуть бути виготовлені з різних матеріалів та поділяються на:

Надувні

Каркасні

Басейни з надувного матеріалу зручні у використанні, але менш міцні ніж каркасні вироби.

Каркасні басейни прослужать довше, але їхня вартість вища. Також надувні моделі більш компактні та зручні.

Виберіть надувний басейн, якщо ви плануєте брати виріб у подорож. Віддайте перевагу каркасній моделі для встановлення на земельній ділянці та використання протягом усього літнього сезону.

Розмір та форма дитячого басейну

Басейни для дитини можуть бути:

Квадратні

Круглі

Овальні

Прямокутні

Також звертайте увагу на розмір виробу, який залежить від віку та зростання дитини. Для дітей підходять невеликі басейни, глибина яких не перевищує 50 см.

Для старших дітей вибирайте басейни з вищими бортами, або сімейного типу, де дитина зможе купатися разом із дорослими.

Комплектація дитячого басейну

Місткий дитячий басейн може комплектуватись фільтром. Це незамінний пристрій, якщо басейн багатомісний, і ви плануєте часто купатися.

Наприклад, надувний басейн Bestway 57270 (305х76 см) вміщує до 4-6 осіб, включаючи дорослих та дітей. Його розміри дозволяють не тільки купатися, а й грати в різні ігри на воді, що робить відпочинок ще цікавішим та різноманітнішим.

У комплект до цього надувного басейну іде картриджний фільтр, який забезпечує очищення води від механічних домішок.

Складання басейну проста і займає лише кілька хвилин. Для цього не потрібні інструменти чи спеціальні навички. Накачайте кільце, щоб створити стіни басейну, потім залийте воду за допомогою шлангу та встановіть фільтр. До виробу входить зрозуміла та проста інструкція.

Дизайн дитячого басейну

Серед асортименту басейнів Intex та Bestway є дитячі басейни з яскравими та цікавими дизайнами.

Наприклад, дитячий надувний басейн Bestway 54122 розміром 251х168х102 см оснащений двома кільцями для гри в баскетбол та ідеально підходить для ігор та занять спортом під час купання.

Басейн виконаний із міцного матеріалу – вінілу, який витримує великі навантаження. Виріб легко монтується та демонтується, що дозволяє використовувати його не тільки вдома, а й на дачі або під час пікніка.

У басейні передбачений клапан для надування та зливу повітря. Також у комплект до виробу входять два надувні м'ячі.

Дитячий басейн з дахом Bestway 56432 має діаметр 244 см та глибину 51 см, що дозволяє дітям розважатися та купатися у безпечному середовищі.

Завдяки металевому каркасу та чаші з ПВХ посиленої міцності, басейн Bestway 56432 довговічний та стійкий до механічних пошкоджень.

Ще одна перевага виробу – наявність тенту, який захищає від сонячних променів та дощу. Навіс зроблений із спеціального полімеру, який відбиває сонячні промені. Завдяки цьому дитина може купатися тривалий час і за будь-якої погоди.

Купуйте басейн для дитини – і ви дасте йому можливість займатися спортом та відпочивати на свіжому повітрі, а також насолоджуватися купанням та отримувати яскраві емоції.