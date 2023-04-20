Выбираем бассейн для ребенка

Бассейн – это прекрасное место для отдыха и занятий спортом. Но как выбрать подходящий бассейн для маленького ребенка? В этой статье мы расскажем про детские бассейны, критерии выбора и дадим несколько рекомендаций.

Материал детского бассейна

Бассейны могут быть изготовлены из различных материалов и делятся на:

Надувные

Каркасные

Бассейны из надувного материала удобны в использовании, но менее прочные, чем каркасные изделия.

Каркасные бассейны прослужат дольше, но их стоимость выше. Также надувные модели более компактны и удобны.

Выберите надувной бассейн, если вы планируете брать изделие в поездку. Отдайте предпочтение каркасной модели для установки на земельном участке и использования в течение всего летнего сезона.

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Размер и форма детского бассейна

Бассейны для ребенка могут быть:

Квадратные

Круглые

Овальные

Прямоугольные

Также обращайте внимание на размер изделия, который зависит от возраста и роста ребенка. Для маленьких детей подходят небольшие бассейны, глубина которых не превышает 50 см.

Для более старших детей выбирайте бассейны с более высокими бортами, или семейного типа, где ребенок сможет купаться вместе со взрослыми.

Комплектация детского бассейна

Вместительный детский бассейн может комплектоваться фильтром. Это незаменимое устройство, если бассейн многоместный и вы планируете часто купаться.

Например, надувной бассейн Bestway 57270 (305х76 см) вмещает до 4–6 человек, включая взрослых и детей. Его размеры позволяют не только купаться, но и играть в различные игры на воде, что делает отдых еще более интересным и разнообразным.

В комплект к этому надувному бассейну идет картриджный фильтр, который обеспечивает очистку воды от механических примесей.

Сборка бассейна проста и занимает всего несколько минут. Для этого не требуются инструменты или специальные навыки. Накачайте кольцо, чтобы создать стены бассейна, затем залейте воду с помощью шланга и установите фильтр. К изделию входит понятная и простая инструкция.

Дизайн детского бассейна

Среди ассортимента бассейнов Intex и Bestway есть детские бассейны с яркими и интересными дизайнами.

Например, детский надувной бассейн Bestway 54122 размером 251х168х102 см оснащен двумя кольцами для игры в баскетбол и идеально подходит для игр и занятий спортом во время купания.

Бассейн выполнен из прочного материала – винила, который выдерживает большие нагрузки. Изделие легко монтируется и демонтируется, что позволяет использовать его не только дома, но и на даче или во время пикника.

В бассейне предусмотрен клапан для надувания и слива воздуха. Также в комплект к изделию входят два надувных мяча.

Детский бассейн с крышей Bestway 56432 имеет диаметр 244 см и глубину 51 см, что позволяет детям развлекаться и купаться в безопасной среде.

Благодаря металлическому каркасу и чаше из ПВХ усиленной прочности, бассейн Bestway 56432 долговечен и устойчив к механическим повреждениям.

Еще одно преимущество изделия – наличие тента, который защищает от солнечных лучей и дождя. Навес сделан из специального полимера, который отражает солнечные лучи. Благодаря этому ребенок может купаться длительное время и в любую погоду.

Купите бассейн для ребенка – и вы дадите ему возможность заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе, а также наслаждаться купанием и получать яркие эмоции.