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Суспільство

Ви взагалі розумієте, на якій космічній відстані Україна знаходиться від сучасного світу?

Володимир Співаковський

Ви взагалі розумієте, на якій космічній відстані Україна знаходиться від сучасного світу?
Ви взагалі розумієте, на якій космічній відстані Україна знаходиться від сучасного світу?

Дивимося:

Учні, які закінчили початкову школу Сінгапуру, мають освоїти такі навички (разом із фундаментальною базовою навчальною програмою):

— відрізняти добро від зла;

— знати свої сильні сторони та зони зростання;

— бути здатними співпрацювати, ділитися та піклуватися про інших;

— мати живий інтерес до світу;

— вміти чітко думати та чітко висловлюватися;

— пишатися своєю роботою;

— мати здорові звички та розумітися на мистецтві;

— Знати і любити Сінгапур.

Після закінчення середньої школи сінгапурські учні повинні відповідати таким вимогам:

— мати моральну цілісність;

— вірити у свої можливості та бути здатними адаптуватися до змін;

— вміти працювати в команді та виявляти емпатію;

— бути творчими особистостями та мати допитливий розум;

— вміти приймати інші точки зору та ефективно спілкуватися;

— бути відповідальними за своє навчання;

— насолоджуватися фізичною активністю та любити мистецтво;

— вірити у Сінгапур та розуміти його цінності.

А після закінчення вузів та установ середньої спеціальної освіти

студенти повинні:

— мати силу духу, щоб відстоювати правду;

— бути стійкими перед обличчям негараздів;

— бути здатними до міжкультурного співробітництва і бути соціально відповідальними;

— бути інноваційними та заповзятливими;

— бути в змозі мислити критично та відстоювати свою точку зору;

— бути цілеспрямованими у прагненні до досконалості;

— вести здоровий спосіб життя та цінувати естетику;

— пишатися тим, що вони сінгапурці, розуміти місце Сінгапуру у світі.

І все це – не порожні декларації для галочки чи для дисертації, а є насправді. Я ставив хитромудрі питання щодо цих пунктів сінгапурським школярам. Так вони з пристрастю, без запинки і розгорнуто пояснювали та демонстрували ці свої скіли.

Ну, що ж, саме час переробляти всі наші підручники на такий новий "код".

Якщо, звісно, ​​це вам подобається.

Джерело:facebook.com

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