Вы вообще понимаете, на каком космическом расстоянии Украина находится от современного мира?

Смотрим:

Учащиеся, окончившие начальную школу Сингапура, должны освоить следующие навыки (вместе с базовой базовой учебной программой):

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— відрізняти добро від зла;

— знати свої сильні сторони та зони зростання;

— бути здатними співпрацювати, ділитися та піклуватися про інших;

— мати живий інтерес до світу;

— вміти чітко думати та чітко висловлюватися;

— пишатися своєю роботою;

— мати здорові звички та розумітися на мистецтві;

— Знати і любити Сінгапур.

Після закінчення середньої школи сінгапурські учні повинні відповідати таким вимогам:

— мати моральну цілісність;

— вірити у свої можливості та бути здатними адаптуватися до змін;

— вміти працювати в команді та виявляти емпатію;

— бути творчими особистостями та мати допитливий розум;

— вміти приймати інші точки зору та ефективно спілкуватися;

— бути відповідальними за своє навчання;

— насолоджуватися фізичною активністю та любити мистецтво;

— вірити у Сінгапур та розуміти його цінності.

А після закінчення вузів та установ середньої спеціальної освіти

студенти повинні:

— мати силу духу, щоб відстоювати правду;

— бути стійкими перед обличчям негараздів;

— бути здатними до міжкультурного співробітництва і бути соціально відповідальними;

— бути інноваційними та заповзятливими;

— бути в змозі мислити критично та відстоювати свою точку зору;

— бути цілеспрямованими у прагненні до досконалості;

— вести здоровий спосіб життя та цінувати естетику;

— пишатися тим, що вони сінгапурці, розуміти місце Сінгапуру у світі.

І все це – не порожні декларації для галочки чи для дисертації, а є насправді. Я ставив хитромудрі питання щодо цих пунктів сінгапурським школярам. Так вони з пристрастю, без запинки і розгорнуто пояснювали та демонстрували ці свої скіли.

Ну, що ж, саме час переробляти всі наші підручники на такий новий "код".

Якщо, звісно, ​​це вам подобається.