Друге пришестя Перемоги скасовується

Чи не переплутайте. Вчора була історична дата закінчення Другої світової війни у Європі. А сьогодні – головне свято деструктивного культу перемоги, яке є державною релігією Росії. Існування цього культу прирікає країну перманентну війну.

Світ чи навіть стійке перемир'я за Путіна не можливі. Адже він не тільки ввів у Росії державну релігію перемоги і є, по суті, його верховним жерцем. Він сам віруючий, адепт цього культу. Війна для нього – релігійна місія, як для хрестоносців чи джихадистів.

Переможці поклоняються Перемозі як Богу і чекають на її друге пришестя. Росія у цій релігії – Бог-батько, Перемога – Бога-син. 9 травня 1945 року – Різдво Перемоги. Колективний захід - він. Віруючі очікують другого остаточного пришестя Перемоги сил добра (Росії) над силами зла (Заходом). Після цього Армагеддона історія закінчиться і настане царство боже (тобто Росії) на Землі (або, як мінімум, на "російських історичних територіях", куди переможці відносять радянську післяпереможну сферу впливу).

Повномасштабне вторгнення в Україну – релігійна війна, покликана викликати другий наступ Перемоги. Таким чином, віруючі в неї росіяни хочуть підтвердити сакральний статус обраного народу-переможця.

Путіну мало захопити якісь території та отримати локальні вигоди. Йому потрібна повна капітуляція противників, повернення під російський чобіт всього, що було під контролем Росії після попередньої Перемоги 9 травня 1945 року. Інакше він не виконає своєї релігійної місії.

Путін воюватиме до другого пришестя такої Перемоги, бо ця мета абсолютно утопічна, до власної катастрофічної поразки чи смерті.

Після краху путінського режиму державний культ перемоги має бути знищений, інакше він залишиться джерелом загрози нової війни.