Второе пришествие Победы отменяется

Не перепутайте. Вчера была историческая дата окончания Второй Мировой войны в Европе. А сегодня - главный праздник деструктивного культа победобесия, который является государственной религией России. Существование этого культа обрекает страну на перманентную войну.

Мир или даже устойчивое перемирие при Путине не возможны. Он ведь не только ввел в России государственную религию победобесия и является, по сути, его верховным жрецом. Он сам верующий, адепт этого культа. Война для него - религиозная миссия, как для крестоносцев или джихадистов.

Победобесцы поклоняются Победе как Богу и ждут ее второго пришествия. Россия в этой религии - Бог-отец, Победа - Бога-сын. 9 мая 1945 года - Рождество Победы. Коллективный запад - дьявол. Верующие ожидают второго окончательного пришествия Победы сил добра (России) над силами зла (Западом). После этого Армагеддона история закончится и наступит царство божие (то есть России) на Земле (или, как минимум, на "российских исторических территориях", куда победобесцы относят советскую послепобедную сферу влияния).

Полномасштабное вторжение в Украину - религиозная война, призванная вызвать второе пришествие Победы. Таким образом верующие в нее россияне хотят подтвердить сакральный статус избранного народа-победоносца.

Путину мало захватить какие-то территории и получить локальные выгоды. Ему нужна полная капитуляция противников, возвращение под русский сапог всего, что было под контролем России после предыдущей Победы 9 мая 1945 года. Иначе он не выполнит свою религиозную миссию.

Путин будет воевать до второго пришествия такой Победы, а так как эта цель абсолютно утопична, до собственного катастрофического поражения или смерти.

После краха путинского режима государственный культ победобесия должен быть уничтожен, иначе он останется источником угрозы новой войны.