Все включено: курорти, ідеальні для подорожі з подругами – топ-9 місць

Коли ви з найкращими подругами хочете влаштувати веселий і незабутній відпочинок, ми рекомендуємо звернути увагу на курорти "все включено". Це ідеальний вибір для дівич-вечора чи заслуженої відпустки з дівчатами, адже гості розкішних комплексів знайдуть максимум релаксу та розваг і мінімум турбот і повсякденних завдань, таких як приготування їжі. Кожне місце унікальне, з різноманітними планами, великим вибором щоденних активностей і приголомшливими краєвидами.

Чи плануєте ви проводити якомога більше часу на пляжі з коктейлем у руці, чи віддаєте перевагу активному відпочинку, повному пригод, наступний список найкращих курортів "все включено" для дівчат допоможе вам обрати найкращий варіант.

Hilton Playa del Carmen

Цей популярний курорт "все включено" – найкращий вибір для дівчат. Hilton Playa del Carmen – це чарівний готель, розташований на узбережжі океану в Мексиці, призначений тільки для чоловіків. Серед зручностей, доступних для гостей:

Сім ресторанів

Два басейни

Бари

Розкішні лаунджі та багато іншого.

Ви точно не занудьгуєте, перебуваючи в Hilton Playa del Carmen, адже тут безліч активностей і заходів, від тенісу на даху до запальної дегустації текіли. Після активностей і прогулянок вирушайте до розкішного спа-центру Innan Spa, щоб насолодитися процедурами для обличчя, масажами та гідротерапією з подругами. Якщо хочете щось дійсно особливе та унікальне, спробуйте церемонію темаскаль. Це незвичайна очисна процедура, що проходить у спеціальній будівлі "потової хати".

Кожен номер – це розкішний люкс із умебльованою терасою або балконом, гідромасажною ванною та приголомшливими краєвидами з вікон від підлоги до стелі.

Адреса : Av. Constituyentes 2, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R., Mexico

: Av. Constituyentes 2, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R., Mexico Телефон : +52 984 877 2900

: +52 984 877 2900 Рейтинг: 4.5 ⭐

Divi Aruba All-Inclusive Resort

Пейзажі Аруби. Джерело: Image Falco/Pixabay Пейзажі Аруби. Джерело: Image Falco/Pixabay

Divi Aruba All-Inclusive Resort входить до числа найкращих курортів "все включено" для подорожі з подругами. Відвідування Аруби, розташованої в південній частині Карибського моря, неодмінно подарує незабутні враження та викличе посмішки на обличчях ваших подруг; недарма цей напрямок прозвали "Один щасливий острів".

Цей розкішний готель розташований на узбережжі, уздовж прекрасного пляжу Друїф. Окрім зручностей Divi Aruba All-Inclusive Resort, гості мають доступ до партнерського сімейного курорту Tamarijn. Загалом ви знайдете вісім барів, десять ресторанів і чотири прісноводні басейни. Звісно, щодня проводяться заходи та активності, такі як вечірки караоке, заняття йогою або скелелазіння.

Адреса : J.E. Irausquin Blvd 45, Oranjestad, Aruba

: J.E. Irausquin Blvd 45, Oranjestad, Aruba Телефон : +297 525 5200

: +297 525 5200 Рейтинг: 4.4 ⭐

Club Med Québec Charlevoix

Якщо ви плануєте подорож з подругами до курорту "все включено", але віддаєте перевагу горам замість пляжів, розгляньте Club Med Québec Charlevoix. Цей комплекс, що розкинувся на майже 300 акрах, розташований у Канаді, лише за годину їзди від міста Квебек-Сіті.

Готель може похвалитися надзвичайними краєвидами на річку та гори, ресторанами та барами першого класу, а також безліччю активностей на будь-який смак. Хоча багато гостей обирають Club Med Québec Charlevoix для сноубордингу та катання на лижах (з уроками, включеними у вартість курорту), розваги не обмежуються типовими зимовими активностями. Популярні заняття включають:

Йогу;

Медитацію в лісі;

Катання на гірських велосипедах;

Епікурейські походи з професійним гідом.

Після активного дня проведіть час із подругами в спа-центрі в скандинавському стилі, насолодіться джакузі просто неба або поплавайте у великому басейні з підігрівом.

Адреса : 1 Rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0, Canada

: 1 Rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0, Canada Телефон : +1 888-932-2582

: +1 888-932-2582 Рейтинг: 4.6 ⭐

Cedar Lakes Estate

Cedar Lakes Estate розташований у долині Гудзон, лише за 70 миль від гамірного Нью-Йорка. Керований сестрами Стефані Бейнтон і Лізою Карвеллас, цей курорт "все включено" ідеально підходить для дівчат, які хочуть розслабитися та відпочити.

Окрім проживання в просторих, затишних котеджах, ціна включає всі страви, післяобідні закуски та широкий спектр розваг, зокрема:

Ігрові вечори;

Керлінг;

Походи на великій території.

Узимку доступні такі активності, як катання на санях, ковзанах і снігоступах.

Адреса : 1 Team USA Way, Port Jervis, NY 12771, USA

: 1 Team USA Way, Port Jervis, NY 12771, USA Телефон : +1 845-393-4747

: +1 845-393-4747 Рейтинг: 4.7 ⭐

Bungalows Key Largo

Захід сонця на Флорида-Кіс. Джерело: Image Paul Brennan/Pixabay Захід сонця на Флорида-Кіс. Джерело: Image Paul Brennan/Pixabay

Bungalows Key Largo – це теплий рай і перший і єдиний курорт "все включено" на Флорида-Кіас, ідеальний для відпочинку з подругами. Готель пропонує 135 приватних бунгало з великими ваннами, відкритими дощовими душами та просторими верандами. Ресторани на території не менш вражаючі, ніж номери. Гості можуть провести час у спа-центрі, насолодитися заходом сонця під час круїзу на катамарані або просто ніжитися на сонці біля басейну з коктейлем у руці.

Адреса : 99010 Overseas Hwy, Key Largo, FL 33037, USA

: 99010 Overseas Hwy, Key Largo, FL 33037, USA Телефон : +1 866-801-0195

: +1 866-801-0195 Рейтинг: 4.8 ⭐

Hilton Head Health

Розташований на ідилічному острові Хілтон-Хед, Південна Кароліна, цей прекрасний курорт "все включено" ідеально підходить для дівич-вечорів і веселих відпусток із подругами. Для гостей доступний широкий спектр зручностей і активностей, зокрема:

Уроки танців;

Спа-центр із повним спектром послуг;

Джакузі;

Піклбол;

Кулінарні майстер-класи;

Походи на каяках.

Коли зголоднієте, вирушайте до ресторану на території, щоб скуштувати тако з омаром, кіші або різноманітні десерти. Варіанти розміщення включають стандартні номери в Sweetgrass Inn, але, якщо ви подорожуєте групою дівчат, найкраще забронювати приватну віллу або котедж, де гарантовано буде достатньо місця для всіх.

Адреса : 14 Valencia Rd, Hilton Head Island, SC 29928, USA

: 14 Valencia Rd, Hilton Head Island, SC 29928, USA Телефон : +1 800-344-3330

: +1 800-344-3330 Рейтинг: 4.5 ⭐

Miraval Berkshires

Розташований у Массачусетсі на території площею 380 акрів, Miraval Berkshires – це курорт "все включено", який пропонує цілорічні програми, орієнтовані на оздоровлення. Ви та ваші подруги можете насолоджуватися стильними, елегантними номерами з декором і елементами комфорту, такими як тибетські чаші для медитації. Окрім проживання, ціна включає вишукані страви та закуски, безалкогольні напої, доступ до розкішного спа-центру, різноманітні активності, такі як йога, медитація, семінари, походи тощо. Також надається курортний кредит, який можна використати для платних активностей і медичних процедур.

Адреса : 55 Lee Rd, Lenox, MA 01240, USA

: 55 Lee Rd, Lenox, MA 01240, USA Телефон : +1 855-234-1672

: +1 855-234-1672 Рейтинг: 4.7 ⭐

Alila Ventana Big Sur

Біг-Сур, регіон центральної Каліфорнії, відомий неймовірною красою узбережжя Тихого океану, ідеально підходить для подорожі з подругами. Alila Ventana – чудовий курорт "все включено" із фантастичними краєвидами. Оточений високими секвоями, готель пропонує розкішні номери, а також можливість зупинитися в дизайнерських наметах для глампінгу. У вартість проживання входять:

Страви та закуски;

Доступ до фітнес-центру;

Безкоштовні активності (щоденні походи, медитація, йога тощо).

Щоб зарядитися енергією, рекомендуємо почати день із йоги Vinyl & Vinyasa, а потім провести час біля басейну або в японських гарячих ваннах просто неба.

Адреса : 48123 CA-1, Big Sur, CA 93920, USA

: 48123 CA-1, Big Sur, CA 93920, USA Телефон : +1 831-667-2331

: +1 831-667-2331 Рейтинг: 4.6 ⭐

VOMO Island Fiji

Для відпустки мрії з подругами обирайте курорт "все включено" VOMO Island Fiji. На прекрасному острові Вомо Фіджі ви знайдете 34 вілли та приватні резиденції, ідеальні для розміщення навіть великих груп. Ви можете спробувати різні активності, такі як вітрильний спорт, сафарі зі снорклінгом під керівництвом гіда, каякінг тощо. Любителі спорту оцінять тенісні корти та поле для гольфу з дев’ятьма лунками, а гурмани будуть у захваті від вишуканих страв із найсвіжіших морепродуктів. Крім того, курорт організовує щотижневі коктейльні вечірки на пляжі та бенкети в фіджійському стилі. Обов’язково побалуйте себе обгортаннями з морськими водоростями або іншими розслаблюючими процедурами в спа-центрі, перш ніж вирушити до The Rocks – комплексу, що поєднує басейн, бар і ресторан лише для чоловіків.

Адреса : Vomo Island, Fiji

: Vomo Island, Fiji Телефон : +679 666 7955

: +679 666 7955 Рейтинг: 4.8 ⭐

Ці курорти "все включено" пропонують усе необхідне для незабутньої відпустки з подругами – від розкішних номерів і спа-процедур до активних пригод і вишуканої кухні. Чи то пляжний релакс на Арубі, чи оздоровлення в Miraval Berkshires, чи екзотична подорож до Фіджі, кожне місце подарує радість і спільні спогади.