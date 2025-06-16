Все про дешеві готелі: як заощадити гроші без втрати якості

Вибір готелю — ключовий момент подорожі, адже він визначає якість відпочинку та комфорт проживання. Важливо враховувати такі фактори, як зручне розташування, якість номерів і сервісу, наявність додаткових зручностей і послуг. Економія на вартості проживання дуже важлива, оскільки це дозволяє заощадити кошти на інші аспекти подорожі, такі як харчування та розваги. Однак важливо не перестаратися з економним вибором, щоб не втратити в якості відпустки та рівні комфорту. Потрібно знайти баланс між економією та якістю.

1. Оптимальний час для бронювання

Оптимальний час для бронювання залежить від багатьох факторів, зокрема дати вашої поїздки та регіону, куди ви плануєте подорожувати. Однак експерти вважають, що найкращий час для бронювання готелю починається приблизно за 3 місяці до поїздки.

Не забувайте про купони. Джерело: Pexels Не забувайте про купони. Джерело: Pexels

Якщо ви шукаєте найнижчі ціни на номери, варто бронювати під час низького сезону або за деякий час до високого сезону. Також можна стежити за знижками та спеціальними пропозиціями готелів, які часто оголошуються за кілька днів до заїзду. Звичайно, це не дуже вигідно для тих, хто хоче пакетний тур.

Чому не варто зволікати з бронюванням? Якщо ви занадто довго чекатимете з бронюванням, ви можете не встигнути забронювати потрібний вам номер або отримати значно вищу ціну. Крім того, такий підхід може призвести до ризику втрати бронювання під час пікових періодів подорожей. Тому ми радимо не затягувати з ознайомленням із готелем і бронюванням.

2. Використання знижок і бонусних програм

Існує кілька способів отримати знижки на готелі:

Шукайте знижки на спеціалізованих сайтах, таких як Booking.com , Hotels.com , Expedia тощо. Тут ви можете знайти відповідний варіант і отримати знижку, яка в деяких випадках може сягати до 50%.

, , тощо. Тут ви можете знайти відповідний варіант і отримати знижку, яка в деяких випадках може сягати до 50%. Використовуйте програми лояльності готелів, такі як Hilton Honors , Marriott Rewards , Accor Live Limitless та інші. У цих програмах можна накопичувати бали за проживання, а потім використовувати їх для отримання знижок на наступне бронювання.

, , та інші. У цих програмах можна накопичувати бали за проживання, а потім використовувати їх для отримання знижок на наступне бронювання. Використовуйте купони на знижки, які можна знайти в Інтернеті на сайтах купонів, таких як Groupon або The Krazy Coupon Lady. Також перевірте вебсайт готелю на наявність спеціальних пропозицій.

Як використовувати програму лояльності готелю? Програми лояльності готелів пропонують різноманітні можливості для отримання знижок і бонусів на проживання. Наступні поради допоможуть вам отримати вигідну пропозицію для проживання під час використання програм лояльності:

Порівняйте умови та бонусні програми різних готелів. Багато готелів пропонують різні умови та бонусні програми для своїх постійних клієнтів, тому варто порівняти та обрати найвигіднішу пропозицію. Зареєструйтесь у програмі лояльності готелю. Безкоштовна реєстрація в програмах лояльності дозволяє накопичувати бонуси та отримувати знижки на проживання. Використовуйте сезонні та тимчасові знижки. Багато готелів пропонують тимчасові знижки для постійних клієнтів у різні періоди, наприклад, під час туристичного сезону або довгих вихідних. Використовуйте купони та промокоди. Готелі часто пропонують купони та промокоди для знижок на проживання. Враховуйте партнерські програми. Деякі програми лояльності готелів пропонують бонуси та знижки на спеціальні послуги, такі як оренда автомобілів або спортивного обладнання. Використовуйте бонусні бали. Накопичені бонусні бали можна використати для отримання знижок на проживання або інші послуги.

Використання програм лояльності — чудовий спосіб отримати вигідну пропозицію для проживання, заощадити кошти та отримати більше можливостей під час наступної поїздки.

Лайфхак із перебронюванням готелю Перебронювання — це процес заміни попередньо заброньованого готелю на інший, який краще відповідає потребам і вподобанням клієнта. Це може відбуватися з різних причин, таких як зміна планів, несподівані обставини або знаходження кращого варіанту. Багато готелів і онлайн-платформ пропонують безкоштовне скасування бронювання за певний час до заїзду. Це дозволяє мандрівникам бронювати номери заздалегідь, зберігаючи гнучкість і можливість змінювати плани за потреби. Щоб уникнути штрафів за скасування, варто звернути увагу на умови конкретного готелю чи платформи бронювання.

3. Вибір оптимального типу номера

Під час вибору найкращого типу номера слід враховувати кілька факторів:

Бюджет Визначте, скільки ви готові витратити на проживання, і оберіть номер, який відповідає вашим фінансовим можливостям.

Визначте, скільки ви готові витратити на проживання, і оберіть номер, який відповідає вашим фінансовим можливостям. Кількість людей Дізнайтесь, скільки людей проживатиме з вами, і оберіть номер, який підходить для вашої групи, якщо ви не відпочиваєте наодинці.

Дізнайтесь, скільки людей проживатиме з вами, і оберіть номер, який підходить для вашої групи, якщо ви не відпочиваєте наодинці. Тривалість перебування Якщо ви плануєте залишитися на кілька днів або тижнів, можна обрати простіший номер. Якщо ви плануєте довготривале перебування, варто подумати про більший комфорт.

Якщо ви плануєте залишитися на кілька днів або тижнів, можна обрати простіший номер. Якщо ви плануєте довготривале перебування, варто подумати про більший комфорт. Мета поїздки Якщо ви плануєте працювати, оберіть номер із зручним робочим місцем. Якщо ви їдете у відпустку — з цікавим дизайном, краєвидом із вікна та рекреаційними зручностями.

Якщо ви плануєте працювати, оберіть номер із зручним робочим місцем. Якщо ви їдете у відпустку — з цікавим дизайном, краєвидом із вікна та рекреаційними зручностями. Розташування Якщо готель розташований у центрі міста або поблизу пам’яток, можна обрати менш комфортний номер, але відповідний вашим фінансовим можливостям.

Як заощадити на проживанні під час вибору номера? Щоб заощадити на проживанні, можна скористатися такими порадами під час вибору номера:

Бронюйте заздалегідь. Чим раніше ви забронюєте номер, тим дешевшим він буде. Використовуйте промокоди та знижки. Багато готелів надають промокоди та знижки на проживання. Шукайте номери поза сезоном. Номери в низький сезон дешевші. Обирайте готелі з включеним сніданком. Якщо ви харчуєтеся в готелі, можна заощадити на їжі. Порівнюйте ціни на вебсайтах. Використовуйте вебсайти для порівняння цін на номери в різних місцях.

4. Пошук за кількістю гостей

Обираючи кількість гостей у номері, слід керуватися такими факторами:

Кількість людей, які проживатимуть у номері Під час вибору номера враховуйте кількість людей, які в ньому перебуватимуть, щоб не платити за невикористані ліжка або не тіснитися.

Під час вибору номера враховуйте кількість людей, які в ньому перебуватимуть, щоб не платити за невикористані ліжка або не тіснитися. Наявність додаткового ліжка Якщо додаткове ліжко не потрібне, обов’язково повідомте про це.

Якщо додаткове ліжко не потрібне, обов’язково повідомте про це. Ваш бюджет Чим більше людей проживає в номері, тим вища ціна. Обирайте проживання відповідно до вашого бюджету. Все про дешеві готелі: як заощадити гроші без втрати якості Все про дешеві готелі: як заощадити гроші без втрати якості

Як це впливає на вартість проживання? Кількість гостей у номері впливає на ціну номера. У більшості випадків ціна за номер вказується для певної кількості гостей і може варіюватися залежно від кількості людей у номері. Одномісний номер завжди дешевший, ніж двомісний. Також майте на увазі, що готелі можуть стягувати додаткову плату за додаткове ліжко. Це може бути вигідніше, ніж оренда двомісного номера.

5. Використання пошукових систем

Ви можете використовувати різні пошукові системи, такі як Booking.com, Hotels.com, Expedia, Agoda тощо, щоб знайти найкращі пропозиції для проживання.

Уведіть бажане місто та дати подорожі.

Укажіть кількість гостей і номерів.

Оберіть категорію готелю та інші критерії (ціна, загальний рейтинг готелю, зручності тощо).

Отримайте результати з різними пропозиціями та оберіть відповідний варіант.

Як порівняти вартість різних варіантів? Щоб порівняти вартість різних варіантів проживання, можна скористатися такими порадами:

Використовуйте пошукові системи та порівнюйте вартість різних номерів у вибраному місті.

Перевіряйте ціни на офіційних вебсайтах готелів.

Звертайте увагу на промокоди та знижки, які можуть бути доступні на спеціалізованих порталах.

Порівнюйте Airbnb та інші варіанти проживання з традиційними пропозиціями.

та інші варіанти проживання з традиційними пропозиціями. Звертайте увагу на вартість додаткових послуг (сніданок, паркування, басейн тощо) і враховуйте це під час порівняння цін на номери.

Переглядайте відгуки інших мандрівників про місця, які ви розглядаєте, щоб зрозуміти, яке проживання більше підходить для вас.

Найкращі сайти для порівняння готелів Нижче наведено кілька найкращих сайтів для порівняння цін:

Booking.com — один із найбільших сайтів для бронювання житла, що пропонує широкий вибір готелів по всьому світу, включно з Великобританією.

— один із найбільших сайтів для бронювання житла, що пропонує широкий вибір готелів по всьому світу, включно з Великобританією. Hotels.com — ще один чудовий сайт, який пропонує різноманітні варіанти проживання, включно з готелями, апартаментами та кондомініумами.

— ще один чудовий сайт, який пропонує різноманітні варіанти проживання, включно з готелями, апартаментами та кондомініумами. Agoda.com — азійський сайт, який останніми роками став популярним у Великобританії, пропонуючи житло по всій країні.

— азійський сайт, який останніми роками став популярним у Великобританії, пропонуючи житло по всій країні. Expedia.com — великий сайт, який пропонує всі види послуг для мандрівників, включно з бронюванням номерів, авіаквитками та орендою автомобілів.

— великий сайт, який пропонує всі види послуг для мандрівників, включно з бронюванням номерів, авіаквитками та орендою автомобілів. trivago.com — вебсайт, який дозволяє порівнювати ціни на проживання з усіх основних платформ бронювання, включно з Booking.com, Hotels.com і Agoda.com.

— вебсайт, який дозволяє порівнювати ціни на проживання з усіх основних платформ бронювання, включно з Booking.com, Hotels.com і Agoda.com. TripAdvisor.com — сайт, який містить відгуки та рейтинги від мандрівників з усього світу, включно з готелями у Великобританії, допомагаючи мандрівникам приймати більш обґрунтовані рішення. Обираючи один із цих сайтів, ви можете швидко порівняти ціни та умови для різних варіантів і обрати найкраще проживання за найкращою ціною.

6. Вибір готелю на околиці міста

Вибір готелю на околиці міста може бути зручним і вигідним варіантом для тих, хто хоче заощадити на проживанні та отримати більше комфорту. Ось кілька переваг такого перебування:

Ціна Готелі на околиці міста часто дешевші, ніж у центрі. Ви можете отримати більше зручностей і комфорту за меншу ціну, ніж у центрі міста.

Готелі на околиці міста часто дешевші, ніж у центрі. Ви можете отримати більше зручностей і комфорту за меншу ціну, ніж у центрі міста. Зручність На околиці міста легше знайти місце для паркування. Як правило, готелі на околиці мають безкоштовне паркування, що дозволяє не думати про витрати на паркування автомобіля.

На околиці міста легше знайти місце для паркування. Як правило, готелі на околиці мають безкоштовне паркування, що дозволяє не думати про витрати на паркування автомобіля. Транспорт Розташування поблизу великих парковок і зупинок громадського транспорту робить готелі привабливими для туристів — легко дістатися до центру міста чи інших визначних місць.

Розташування поблизу великих парковок і зупинок громадського транспорту робить готелі привабливими для туристів — легко дістатися до центру міста чи інших визначних місць. Тиша та спокій Якщо ви хочете відпочити від міської метушні, проживання на околиці може бути ідеальним для вас.

Пам’ятка для економного бронювання

20 порад, як заощадити на проживанні в готелі та не втратити на якості: