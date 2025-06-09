Україна несподівано виграє повітряний бій, F-16 збив російський Су-35, - BILD

Вперше в історії F-16 збив російський Су-35.

Деталі:

Бій відбувся вчора над північним сходом України.

Росіян обіграли або "розвели", як кажуть в народі.

Українські ВПС відправили винищувач для атаки російських позицій в Курській області.

У відповідь росіяни підняли Су-35.

Однак російський пілот потрапив у засідку, бо разом з F-16 в повітря піднявся шведський літак дальнього виявлення Saab 340 AEW&C, який перехопив Су-35 ще за 300 км до кордону і передав координати пілотові F-16.

Американський винищувач випустив ракету AIM-120, і Су-35 був збитий за 16 км від кордону неподалік від Кореневого на Курщині.

Дійсно, шведська система AWACS, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів, нейтралізувала перевагу, яку РЛС на російських Су мали по дальності.

Тобто, F-16 має відтепер можливість запустити ракету раніше, аніж його побачить Су-35.

Історичний момент, але відтепер доведеться максимально ретельно маскувати SAAB.