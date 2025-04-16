Чи можлива в Росії часткова лібералізація?

Незалежні журналісти з посиланням на джерела в адміністрації президента Росії повідомляють, що у Кремлі розглядають сценарії "післявоєнної нормалізації", включаючи тренд на спроби повернути емігрантів на батьківщину. Незважаючи на ці чутки, немає підстав вважати, що можливі поступки окремим особам призведуть до амністії в РФ жертв політичних репресій або зниження їх інтенсивності. Судячи з усього, Кремль не має наміру змінювати агресивний вектор своєї політики, і тому ті, хто був свого часу визнаний "неблагонадійним", навіть у разі повернення до Росії перебуватиме в групі ризику. Про це пише у своїй публікації Jamestown Foundation .

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В конце марта журналисты проекта "Верстка" сообщили, что в администрации российского президента обсуждают возможности "нормализации" жизни после заключения перемирия с Украиной. Планы касаются в первую очередь работы с инфлюенсерами и "врагами народа". Несколько источников "Верстки" сообщило о возможности возвращения на 1 канал популярного ведущего Ивана Урганта, в первый день вторжения высказавшегося против войны, и снятия статуса с некоторых "иностранных агентов" при условии их публичного покаяния. Чиновники также рассматривают увеличение развлекательных передач на ТВ и возвращение на экраны "народных любимцев", в том числе из числа уехавших ранее из страны.

Источники журналистов утверждают, что сейчас разрабатывается программа по "возвращению граждан, покинувших страну в период проведения специальной военной операции ("СВО" или "специальной военной операцией" в России называют полномасштабную войну против Украины – ред.), но не совершивших противоправных действий". Речь идет о частных предпринимателях, IT-специалистах и представителях среднего класса, которые публично не заявляли об антивоенной позиции. Также в программе существует пункт об "упрощении процедуры снятия статуса иностранного агента с физических лиц".

Впрочем, данные сигналы не следует рассматривать как слишком обнадеживающие. Российские власти уже не первый год колеблются относительно судьбы так называемых "релокантов" – людей, покинувших страну на фоне войны. Еще в ноябре 2022 года Министерство цифрового развития РФ анонсировало о разработке специальной программы по возвращению уехавших айтишников в Россию. Также власти обсуждали возможности возвращения в страну учителей, ученых, врачей и артистов, а секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что российские власти должны сделать все для скорейшего возвращения уехавших из страны сограждан.

В то же время действия российских парламентариев свидетельствовали об обратном. Еще весной 2023 года Госдума РФ разработала законопроект о повышении налогов для релокантов и запретила удаленную работу для некоторых категорий IT-специалистов. Запрет распространяется на тех, кто работает в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры и в сфере оборота персональных данных.

В начале прошлого года Госдума приняла закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии и призывах против безопасности страны, в том числе у россиян, находящихся за пределами страны. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов и вовсе клеймил уехавших из России "пятой колонной" и предлагал убивать оппозиционеров за рубежом по заветам чекиста Судоплатова.

На этом фоне слабо верится в возможность новой "оттепели". Даже журналисты, опубликовавшие информацию о "программе нормализации", признают: часть их источников не верит в ее реализацию. Они утверждают, что в части государственной политики, "кроме военно-патриотического вектора, ничего не просматривается" и сомневаются в возможности амнистии "иноагентов". Также источники отмечают, что администрация президента РФ не может повлиять на эти процессы, поскольку "все решает ФСБ".

Действительно, никакого изменения текущих нарративов в российском информационном пространстве пока не просматривается. Российские военные аналитики вслед за Владимиром Путиным выдвигают невыполнимые требования и пишут, что даже в случае, если перемирие с Украиной будет достигнуто, им необходимы "гарантии безопасности Калининградского анклава, а также Приднестровья, Абхазии с Северной Осетией и еще многих мест, где людей с российскими паспортами быть может больше, чем без него".

Радикал-консерваторы, в свою очередь, призывают "додавить" Украину и открыто игнорировать санкции в отношении Ирана и Северной Кореи. Конечно, это все можно списать на типичную позицию радикалов, но главный российский внешнеполитический журнал "Россия в глобальной политике" также придерживается конфронтационной позиции, далекой от "послевоенной нормализации".

Его автор, декан факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Анастасия Лихачева утверждает, что "сделка – это не выход", и "подходы к России стран-соседей, вошедших в НАТО или туда стремящихся… не создают предпосылок к изменению российского внешнеполитического курса в ближайшей перспективе". По ее словам, единственный шанс возможен лишь "на трансформацию вооруженного конфликта в невооруженный" и на "расщепление единого конфликта последних лет на пять линий: противостояние России с Украиной, Великобританией, континентальной Европой, азиатскими союзниками США и, собственно, Соединенными Штатами".

То, что власти не намерены отказываться от "военно-патриотического вектора", показывают не только слова пропагандистов и штатных аналитиков, но и практика. Независимые медиа сообщают о том, что правила нового, стартовавшего 1 апреля воинского призыва, вновь ужесточились. Теперь срок действия повесток увеличивается до года, а ряд серьезных заболеваний больше не препятствует прохождению службы.

Это не исключает того, что российские власти могут попробовать заманить обратно эмигрантов в случае, если те обладают нужными государству специальностями. Однако наивно было бы рассчитывать на либерализацию режима в целом. Те же, кто вернется в Россию, скорее всего, будут находиться под пристальным вниманием спецслужб как "потенциальные предатели", и в случае любого неосторожного действия могут оказаться как в армии, так и за решеткой.