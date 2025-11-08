''Поновлення випробовування'' ядерної зброї: що задумав Трамп

Як би в нас дійсно працювала Комісія з журналістської етика, то вона мала би нещадно карати за дурнуваті клікабельні заголовки, які вводять в оману і лякають читачів та глядачів. Це я, зокрема, про новини типу "Трамп і путін вирішили поновити ядерні випробування".

Ці інфа не відповідає дійсності. Це все одно, що звинувачувати наших кришталевих депутатів, що один подарував іншому "Феррарі", хоча насправді мова про модельку масштабом 1:43.

Повертаючися до ЯЗ. Насправді президент США дав команду інтенсифікувати випробування носіїв ЯЗ, в першу чергу, балістичних міжконтинентальних ракет. Такі випробування проводяться час від часу, але зараз, у зв’язку з тим, що різні похмільні медвєдеви погрожують світові, будуть відбуватися частіше. До речі, в рамках таких випробувань американська ракета "Мінітмен-3" штатно стартувала, пролетіла більше 6.000 км і влучила у ціль на полігоні.

Що стосується безпосередньо ядерної зброї, то Трамп хоче збільшити фінансування лабораторних досліджень. Тобто, мова не про вибухи під землею, або на поверхні землі, або під водою, або на поверхні води, або у повітрі, або у космосі — всі ці випробування суперечать Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 1996 року, якій досі діє. Але ніхто не забороняє взяти зразок ядерного матеріалу і провести лабораторні дослідження з метою з’ясування, у якому стані цей матеріал знаходиться: чи може ядерний пристрій з таким матеріалом спрацювати за призначенням, чи матеріал застарів і вибуху не відбудеться.

Так само путін дав команду не поновити випробування ЯЗ, а проаналізувати доцільність поновлення таких випробувань (випробування носіїв ЯЗ, далеко не завжди успішні, рф проводить постійно). Погодьтеся, різниця принципова.

І справі не в тому, що путін — гуманіст, який "вже 10 років намагається завершити війну", яка почалася, мабуть, з того, що Україна вторглася в росію. А у тому, що він — боягуз. Це інших він готовий вбивати і посилати на смерть, а сам хоче жити вічно, у розкошах і повазі, щоб світові лідери прийняли його як рівню і розподілили з ним світ на зони впливу.

Тому путін ретельно виконує зобов’язання стосовно ЯЗ, щоб його випадково не спопелили разом з половиною недоімперії. А ще Кремль дуже побоюється, що натуральні випробування ЯЗ продемонструють, що король на валізі не тільки смердючий, але й зовсім голий. Тобто, російська ЯЗ знаходиться не в тому стані, щоб становити комусь реальну загрозу — такий результат випробувань можливий, і всі ядерні країни відразу про це узнають.

Швидше за все, путін ядерні випробування не поновить, посилаючись "знане російське миролюбство". Але якщо такі випробування все ж відбудуться, та ще й і виявляться успішними, то вірогідність застосування ЯЗ проти України помітно підвищиться.

Проте зараз морочити собі голову подібними гіпотетичними загрозами сенсу немає. Бо нам вистачає загроз реальних.