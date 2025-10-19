Війна за Тайвань! Вибори лідера Гоміньдан, або ''А чи буде вторгнення''

Отже, на Тайвані пройшли вибори керівної партії Гоміньдан. З результатом 50,15% на посаду було обрано Cheng Li-wun (Чжень Лівень). Молода (за китайськими мірками) політик 1969 року народження. Випускниця Тайванського університету, після чого продовжувала освіту у США (у Кембриджі та Темплі). Примітно, що політичну кар'єру розпочинала у Демократичній прогресивній Партії, від якої обиралася до Законодавчого Юаню (парламенту Тайваню). А з 2005 року змінила партійність і стала членом Гоміньдану.

Далі текст мовою оригіналу

К чему подробности? Несколько фактов.

1. Через час после избрания Чжэнь Ливэнь получает поздравительную телеграмму от Си.

2. Практически сразу отвечает от имени Партии Гоминьдан. Приведу цитату из сообщения на сайте Гоминьдан " Наша партия ответила телеграммой с выражением благодарности, в которой говорилось, что обе стороны Тайваньского пролива достигли консенсуса в 1992 году, устно заявив о своей приверженности принципу одного Китая. Основываясь на общей политической основе, заключающейся в поддержке консенсуса 1992 года и противодействии независимости Тайваня, Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая способствовали мирному развитию отношений между двумя сторонами пролива и добились многочисленных исторических успехов, которые поистине впечатляют."

А теперь третий факт. После выборов 2024 года "синяя коалиция" - Гоминьдан и партнёры впервые за последние 10 лет получили большинство в Законодательном Юане. И избрали своего спикера. Им стал Хань Гоюй.

Поняли? Если рассуждая о "китайском вторжении на Тайвань" не изучали ситуацию, кратко опишу суть.

Социология. За независимость Тайваня выступает от 30 до 35% жителей этой территории. За реализацию политики "одного Китая" - то есть воссоединение с материком (по различным алгоритмам) в одно государство - от 40 до 45. Остальные - колеблются.

Выразителем идеи превращения Тайваня в независимое государство является Демократическая Прогрессивная партия. Вокруг которой собрана "Зелёная коалиция" в Законодательном Юане.

Выразителем идеи реализации политики "одна страна два пути" (на материке "одна страна две системы") является партия Гоминьдан. Вокруг которой собрана "Синяя коалиция" в Законодательном Юане.

Соответственно, сторонники независимости не имели подавляющего большинства, которое бы позволяло реализовать идею "превращения в государство" быстро и без проблем. Но имели десятилетний период большинства в парламенте. И близких им президентов. Как и сейчас -- Лай Циндэ носит партийный билет ДПП.

Гоминьдан, который фактически и создал Тайвань, с конца 80-х проводит политику, вначале расширения контактов а потом сближения с материковым Китаем. Парадокс, но на международной арене ключевым партнёром КПК является не какая-то иная компартия, а формально правонационалистический Гоминьдан.

Вот эта партия сейчас контролирует большинство в парламенте, имеет своего спикера. А новая председатель выглядит персоной, которая интересна и избирателям ДПП. То есть не исключено выставление её кандидатуры на ближайших президентских выборах.

К тому же Чжэнь Ливэнь имеет прекрасные контакты среди американских политических элит (учёба, стажировки, работа в ДПП). Да и не только там.

Соответственно, возникает вопрос: а стоит ли Китаю сегодня нападать на Тайвань? Ведь проще развивать отношения с Гоминьданом и их союзниками и постепенно прорабатывать варианты сближения, которые может одобрить большинство населения.

Для ДПП такой карьерный взлёт Чжэнь Ливэнь, соответственно, представляет колоссальную проблему.

Для США тем более. Ведь алгоритм воссоединение Китая и Тайваня с геополитической, военной, экономической и технологической точки зрения является кошмаром для Белого Дома. Поэтому Вашингтон и пытается всячески воспрепятствовать процессу.

Поэтому рядовое, вроде бы событие - партийные выборы на одной из островных территорий по своему значению выходят далеко за пределы региона. Это (учитывая личность Чжэнь Ливэнь) болезненный удар по интересам США. Как раз перед встречей Си и Трампа.

Для ещё одной иллюстрации приведу цитату из материала о выступлении теперь уже лидера партии с митинга 16.10.2025 "Чжэн Ливэнь призвала Гоминьдан... взять на себя тяжелую ответственность, представлять новое общественное мнение Тайваня и четко донести до международного сообщества решимость Тайваня стремиться к миру, а не к войне."

Вот теперь, читая новые откровения про "войну за Тайвань" задайте себе вопрос: а какой в этом резон для Пекина?