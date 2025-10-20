Війна в Україні вже стала для Росії гіршою катастрофою Другої світової

араз дуже часто говорять про порівняння Другої світової війни з війною в Україні – насамперед за тривалістю. Зокрема, повномасштабна російсько-українська війна триває вже понад 1330 днів, тоді як фаза Другої світової, відомої ще як "Велика вітчизняна", тривала 1418. Але чи правильно порівнювати між собою ці війни і якщо так, то які з цього можна зробити висновки?

Перш ніж предметно розглянути це питання, варто зробити кілька дуже важливих історичних уточнень.

Якщо розглядати офіційну дату початку Другої світової війни – 1 вересня 1939 року, а також завершення – 2 вересня 1945 року, то тривала вона 2193 дні. Зі свого боку, фаза відомої в історії СРСР як "Великої вітчизняної війни" розпочалася 22 червня 1941 року, а завершилася 9 травня 1945-го, тобто тривала 1418 днів.

Але є й альтернативний погляд на загальноприйняту історію, і, наприклад, у Чехії початком Другої світової вважають 1 жовтня 1938 року – окупацію Судетської області, що збільшує термін до 2527 днів. Якщо ж враховувати "фазу нуль", то можна включити також аншлюс Австрії в березні 1938 року і навіть ремілітаризацію Рейнської області 1936 року.

Зі свого боку, війну в Україні можна розглядати не тільки у фазі повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року, а й у гібридному етапі – з лютого 2014 року, що загалом збільшує її тривалість уже до 11 років.

Але давайте спростимо завдання і обмежимося порівнянням саме повномасштабного вторгнення Росії в Україну з тим, що російська пропаганда називає "Великою вітчизняною війною".

Втрати

Почати порівняння, гадаю, варто із втрат російських окупаційних військ в Україні та Робітничо-селянської Червоної армії (РСЧА) під час "Великої вітчизняної війни".

Особовий склад

На сьогодні втрати РОВ в Україні становлять понад 1 127 000 вбитими і пораненими, або в середньому 850 осіб на добу.

Втрати РСЧА під час "Великої вітчизняної війни" становили 27 мільйонів осіб, або в середньому 19 тисяч на добу.

Танки

За таким же принципом розрахуємо втрати танків. У РОВ вони становлять на сьогоднішній день 11 259, або в середньому 8-9 танків на добу, а у РРКА – 83 500, або 58-60 танків на добу.

Щоправда, до числа втрат основних бойових танків у Червоної армії входили також самохідні артилерійські установки, такі як СУ-76, СУ-85, ІСУ-152 та ін. Це дещо ускладнює деталізоване порівняння.

ББМ

Російські окупаційні війська втратили на сьогодні понад 23 350 ББМ, або в середньому 17-20 на добу. За часів "Великої вітчизняної війни" цей вид техніки не був настільки розповсюджений, а тому втрати РСЧА становили понад 13 тис. ББМ, або 9 одиниць на добу.

Ствольна артилерія

РОВ втратили на сьогодні понад 33 680 артилерійських систем ствольного типу, або в середньому 25 на добу.

За часів "Великої вітчизняної війни" РСЧА втратила близько 90 тисяч артсистем ствольного типу і понад 30 тисяч мінометів, або в середньому 90 одиниць на добу.

РСЗВ

Втрати РОВ у категорії реактивних систем залпового вогню становили 1520 одиниць, або в середньому одну на добу.

За часів "Великої вітчизняної" РККА втратила понад 1800, або в середньому також одиницю на добу.

Автомобільний транспорт

На сьогодні армія країни-агресора втратила понад 64 350 одиниць автомобільної техніки, або в середньому 48-50 на добу.

За часів "Великої вітчизняної війни" Червона армія втратила близько 410 000 одиниць автомобільної техніки, або в середньому 290 одиниць на добу.

Як бачимо, за багатьма категоріями втрати просто непорівнянні, а тому виникають сумніви: наскільки ці війни можна порівнювати між собою, адже масштаб непорівнянний. Або ж не все так однозначно?

Інтерполяція воєн

Вище ми навели порівняння втрат РОВ і РСЧА під час двох воєн за окремо взяті проміжки часу, але не вказали територіальні масштаби – такі, як протяжність фронту і площі окупованих та звільнених територій.

Так, у період "Великої вітчизняної війни" максимальна протяжність фронту становила понад 4800 км. Це було влітку 1942 року, коли фронт тягнувся від Баренцового моря (район Мурманська і Кольського півострова), через Ленінград, Московський напрямок, центральну і південну Україну, до Сталінграда, Ростова-на-Дону і далі до передгір'їв Кавказу і узбережжя Чорного моря.

Менше 1 тис. км протяжність фронту в період "Великої вітчизняної війни" була на самому її початку, влітку 1941 року, коли німецькі війська тільки вторглися і фронт ще не розгорнувся повністю, а також у квітні-травні 1945 року, у завершальній фазі війни, коли основні сили зосередилися на напрямку Берліна.

У середньому ж протяжність фронту в період "Великої вітчизняної" становила 3000-3500 км.

Зі свого боку, протяжність фронту в Україні становить 1200 км, що в середньому втричі менше, але... Але деталі в площах.

За 1330 днів війни РОВ захопили 71 108 км². Упродовж "Великої вітчизняної війни" СРСР спочатку втратив понад 1 700 000 км², потім їх же і звільнили, або сумарно 3 400 000 км². Потім, починаючи з 1944 року, РСЧА "звільняла", а за фактом захоплювала, країни Центральної та Східної Європи сумарною площею 2 000 000 км².

Таким чином, територіальні втрати і придбання СРСР за період "Великої вітчизняної війни" склали понад 5 400 000 км². Фактично Червона армія втрачала по 5 солдатів убитими і пораненими за оборону, звільнення і захоплення 1 км². А в часовій пропорції втрата, визволення і захоплення територій перевищував 3800 км² на добу.

Зі свого боку, російські окупаційні війська втратили понад 1 127 000 вбитими і пораненими, захопивши 71 108 км², або 16 тіл на 1 км², а темп захоплення територій становить 53 км² на добу.

Іншими словами, практично за той самий період часу, хоч і втративши у 23 рази менше особового складу у пропорції на захоплений 1 км² територій, Росія втрачає втричі більше особового складу. При тому, що сам процес захоплення територій проходить більш ніж у 70 разів повільніше, так само як і захоплених територій у 76 разів менше.

Цифри, які досить недвозначно натякають на висновки.

Висновки

Порівняння війни в Україні з "Великою вітчизняною війною" є коректним не лише в контексті часового проміжку, а й у питанні інтерполяції втрат, ефективності проведення бойових дій та результативності.

Завдяки такому порівнянню ми можемо бачити в цифрах, що російські окупаційні війська в Україні за майже той самий (без кількох місяців) період часу, що й "Велика вітчизняна війна", мають у рази більші втрати і в десятки разів меншу ефективність.

Так, масштаби протистояння зовсім інші, але знов-таки, зводячи все до лінії фронту протяжністю 1200 км, на якому лише певні ділянки активні, та інтерполюючи всі відомі дані про втрати, отримуємо показник, від якого різник Жуков нервово палить осторонь. Навіть РСЧА так не воювали "м'ясом", як це зараз робить російська армія.

І, що важливо, СРСР за період Другої світової війни значно розвинув свій військово-промисловий комплекс і накопичив колосальний потенціал у повоєнний період. У випадку ж із Росією ми говоримо, навпаки, про виснаження запасів техніки та озброєнь, які дісталися у спадок від СРСР, що призведе до безповоротної і непоправної деградації ЗС РФ – РОВ .

Тому, повторюся, справедливим буде не тільки порівняння цих двох воєн між собою за часовим проміжком, а й за результативністю, що розкриває реальний масштаб тієї катастрофи, яку тягне за собою так звана "СВО", "движуха" (як війну називають у Росії) та інше. Ефект один – найкривавіший конфлікт в історії нового і минулого століття для Росії.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA і групи "Інформаційний спротив".