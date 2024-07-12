Кумедне відео з російським ударним вертольотом Ка-52, у якого сенс набагато глибший, ніж може здатися насправді.

Отже, Ка-52 заходить на посадку і створює безлад у відпочиваючих на пляжі людей. Посміялися, смішно, але...

Він заходить на посадку на військовий аеродром, що знаходиться в Краснодарському краї буквально впритул з пляжем.

Принагідно виникає питання, а яка ймовірність, що на цьому аеродромі може виникнути позаштатна ситуація, в результаті якої постраждають цивільні, з урахуванням близькості об'єкта? Імовірність дуже велика.

Або, з урахуванням того, що росія перебуває в стані повномасштабної війни з Україною, яка ймовірність, що на цей аеродром не прилетить щось, що детонує все, що там знаходиться? Імовірність гранично велика.

Росіяни, зрозумійте, нарешті, що вас використовують як живий щит. Тримайтеся подалі від військових об'єктів і буде вам щастя пожити ще трохи в країні, що процвітає і постає з колін, якій заздрить весь загниваючий Захід.