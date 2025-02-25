Водійські права: категорії

Бажаєте отримати водійські права в школі "Еліт"? А якої категорії? З цим неодмінно варто визначитися заздалегідь. Хоч найпопулярнішими є автошкола Івано-Франківськ категорія B, та в Україні водійські права поділяються на кілька категорій, які визначають дозволені види транспорту для керування. Вони мають свої підкатегорії, що відповідають конкретним транспортним засобам.

Розглянемо детальніше основні категорії водійських прав:

A – мотоцикли;

B – легкові автомобілі;

C – вантажні автомобілі;

D – пасажирські автобуси;

BE – легкові авто з причепом;

CE – вантажні авто з причепом;

DE – пасажирські автобуси з причепом.

В Україні також діє категорія Т для керування трамваями та тролейбусами.

Більш детально про категорії

B – це найпопулярніша категорія, яка дозволяє керувати легковими автомобілями масою до 3,5 т та з кількістю сидячих місць – до 9 разом із водієм. Саме ця категорія є найбільш затребуваною, оскільки більшість людей отримують права саме для особистого користування. Навчання на неї включає як теоретичну підготовку, так і практичні уроки, після чого потрібно скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Категорія A/A1 призначена для того, хто хоче керувати мотоциклом або моторолером. A1 дозволяє їздити на легких мотоциклах з об’ємом двигуна до 125 куб. см, тоді як категорія A підходить для потужніших моделей. Популярність цієї категорії особливо висока серед молоді, оскільки мотоцикли дозволяють швидко пересуватися в умовах великого міста та зменшують витрати на пальне.

Категорія C/C1 необхідна для керування вантажними автомобілями різної вантажопідйомності. C1 охоплює транспортні засоби масою від 3,5 до 7,5 т, тоді як C дозволяє керувати ще важчими машинами. Навчання на цю категорію зазвичай вибирає той, хто планує працювати в сфері логістики або вантажних перевезень.

Категорія D/D1 потрібна для того, хто хоче стати водієм автобуса. D1 дозволяє керувати невеликими автобусами з пасажиромісткістю до 16 осіб, а D – великими транспортними засобами без обмеження за кількістю місць. Отримання цієї категорії відкриває можливості для роботи в громадському транспорті, туристичних перевезеннях та міжміських маршрутах.

Категорії BE, CE, DE дають право керувати транспортними засобами з причепами, що перевищують певну масу. Вони особливо важливі для професійних водіїв, які працюють у сфері міжнародних вантажних та пасажирських перевезень. А категорія T дозволяє керувати трамваями та тролейбусами, що актуально для роботи в міському громадському транспорті. Для отримання цієї категорії необхідно пройти спеціалізоване навчання, яке включає вивчення особливостей руху таких транспортних засобів. Попит на водіїв із цією категорією є стабільним, особливо у великих містах України.

Кожна з цих категорій має свої вимоги для отримання прав, включаючи вікові обмеження, медичні довідки, теоретичні й практичні іспити. Втім, важливо розуміти, що дотримання правил дорожнього руху та безпека на дорозі є пріоритетом для всіх водіїв. Правильний вибір категорії водійських прав дозволяє кожному отримати можливість безпечно та комфортно користуватися різними видами транспорту в Україні.