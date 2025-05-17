Відень знову відкриває історичну пам’ятку як сучасне житло

Після масштабної реконструкції історичний Палац Гансен у центрі Відня знову відчинив свої двері як Anantara Palais Hansen Vienna Hotel. Спочатку побудований для Всесвітньої виставки 1873 року, цей будинок у стилі неоренесансу тепер став першим австрійським об’єктом бренду Anantara. Розташований прямо на знаменитому бульварі Рінгштрассе у Відні, готель є зручною базою для відвідувачів, які прагнуть дослідити головні визначні пам’ятки міста пішки.

За свою 150-річну історію будівля виконувала різні функції, зокрема була розкішним готелем, а згодом громадським офісним простором. Тепер, повернувшись до свого первісного призначення, вона пропонує 152 переплановані номери. Історичні елементи, такі як мармурові підлоги та декоративні стелі, були збережені. Водночас номери тепер оснащені шумопоглинаючими вікнами, приватними балконами в окремих люксах і збільшеною кількістю природного світла для більш приємного перебування.

Фасад у стилі неоренесансу відреставровано для розкішного відкриття. Джерело: unsplash Фасад у стилі неоренесансу відреставровано для розкішного відкриття. Джерело: unsplash

Квартал Сервітенфіртель, відомий своїм паризьким шармом і гамірними кафе, вирізняється як культурна перлина в навколишній місцевості. Для дозвілля гості можуть прогулятися вздовж Дунайського каналу або відпочити в міському парку Штадтпарк, відомому своєю статуєю композитора Йоганна Штрауса. Для тих, хто цікавиться віденськими традиціями, відвідування вікових кав’ярень або продуктового ринку Нашмаркт додасть поїздці автентичного місцевого колориту.

Найвизначніші пам’ятки Відня, зокрема історичний собор Святого Стефана, який є вражаючим прикладом готичної архітектури, розташовані в пішій доступності. Поруч гості також можуть дослідити імператорський палац Гофбург, колишню резиденцію родини Габсбургів. За кілька хвилин ходьби район Музейний квартал пропонує поєднання сучасних мистецьких майданчиків і класичних галерей.

Історичне оточення, як-от собор Святого Стефана, підкреслює центральне розташування готелю. Джерело: unsplash Історичне оточення, як-от собор Святого Стефана, підкреслює центральне розташування готелю. Джерело: unsplash

Перетворення Палацу Гансен відображає ширшу еволюцію міського туризму. Замість того, щоб просто пропонувати місце для ночівлі, цей оновлений об’єкт дозволяє шукачам культури та ентузіастам архітектури зануритися в живу історію Відня. Оскільки люди сьогодні прагнуть більшого від своїх подорожей, такі місця, як це, можуть стати орієнтиром для інших у створенні міських відпочинків.