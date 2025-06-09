У питанні ракетного терору Росія вибрала тактику концентрованих ударів

Схоже, щодо ракетного терору росія обрала тактику концентрованих ударів.

Суть – не розосереджувати ударний потенціал за різними напрямами та містами, у ході масованих ударів, а концентрувати його більшу частину на окремо взятих цілях. Наприклад, минулого разу масована ракетна атака була сконцентрована на Луцьку та Тернополі, дронова – на Харкові. Цього разу страждали Рівне, які опинилися під найбільшим ударом з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Не знаю, хто став ідеологом у російському Генштабі цієї концепції, але якщо такі удари повторяться, можна говорити, що цю тактику практикуватимуть системно. Проблема в тому, що у нас поодинокі міста можуть протидіяти концентрованим ударам, насамперед, звичайно, Київ.

Це вкотре порушує питання забезпечення якщо не всіх міст України ешелонованої ППО, то створення бар'єру за найпоширенішими і найчастіше застосовуваними маршрутами польоту російських засобів ураження, як дронів, так і ракет. Зрозуміло, у цьому питанні ми повністю залишаємося, залежні від наших партнерів.