У стратегічній перспективі росія підписала собі вирок. Зверніть увагу: не Україна за підтримки партнерів перемогла росію, чим запустила фатальний для неї сценарій (таку можливість було втрачено у 2023 році), а саме російська влада ініціювала програму самознищення своєї недоімперії.

Наведу лише два приклади. Перший — кремлівська боротьба за народжуваність.

Проблема актуальна для більшості відносно індустріальних країн. Але росія іде шляхом заборон: це максимальне ускладнення абортів та контрацепції, максимальний контроль держави за репродуктивною (інтимною) сферою життя громадян. Туди ж лягає фактична заборона нетрадиційних відносин. Але це тільки квіточки. Далі все частіше лунають заклики, що оскільки у царській росії багато народжували саме у селах, то треба примусово висіляти містян, треба взагалі заборонити розлучення і будь-яку контрацепцію, треба повертатися до домострою та інших "традиційних руських цінностей".

Від депутатів держдуми є ще маса пропозицій шокуючого ідіотизму на зразок реєстру холостяків і незаміжних з відповідними заходами примусу до народжування дітей.

Оце підтримуване на державному рівні свідоме повернення у середньовіччя ніяк не поєднується з тотальної мілітаризацією росії, яка потребує розвитку науки і техніки. Крім того, а нащо примус до кремлівського православ’я, хороводів, млинців з лопати та подібних "руських цінностей" потрібен чеченцям, башкирам, бурятам та іншим?

Другий приклад — спроба контролювати інформаційні потоки. Спочатку вводиться поняття "іноагента", потім примусова реєстрація популярних сайтів та сторінок у соцмережах як ЗМІ, потім заборона небажаних джерел інформації. Зараз розглядається відповідальність за пошук у Неті "екстремістських матеріалів" та використання VPN. Останнім часом різко активізувалися роботи по створенню російського "суверенного Інтернету, де буде лише дозволена владою інфа.

Але ж технічний прогрес не зупинити спільним циркуляром путіна та патріарха кирила. Вже зараз можливе прямо мовлення з супутників на звичайні мобілки. Тобто, недоімперії для реалізації інформаційного контролю доведеться нав’язувати населенню якісь примітивні звонілки, щоб не слухали ворогів.

А російська молодь попри всі заборони буде шукати трендову західну музику, кіно, ігри та все інші сучасні розваги цивілізації. А з ними буде просочуватися і небезпечна для російської влади інфа. СРСР все це вже проходив. І де цей СРСР? А там керували куди більш розумні люди, ніж зараз царюють у рф.

Нащо Сахаліну вся ця дурня з тотальними заборонами? А чи не простіше йому співпрацювати з Японією? А Хабаровський край вже зараз серйозно переорієнтовується на Китай. Нащо Москва Новосибірській і Томській областям, бо саме в них видобувається значна частина російської нафти і газу. І так далі.

Ще раз повторюю: навіть у середньостроковому прогнозі росія приречена. Але зовсім не факт, що Україна її переживе. Бо в нас теж відбувається деградація держави і суспільства, економіка стає невигідною, як це не парадоксально, промисловість перетворюється на гаражні майстерні, які поки що рятують фронт, але за визначенням не можуть забезпечити сталого розвитку. І так далі.

І немає жодного значення, що в росії цивілізаційна деградація має проектний характер, тобто, це спускається згори і підтримується певною частиною суспільства. А в нас деградація відбувається як побічний, але неминучій результат дилетантства, жадібності, безвідповідальності, і суспільство цього категорично не підтримує.

Шоубіз з недовірою відноситься до складних речей як от до масового виробництва, бо прохати про допомогу — простіше та ще й дає можливість похизуватися у ЗМІ. Проте шоубіз дуже розуміється на конкуренції будь-якими засобами, тому в нас заради безвідповідальності можливо під час війни стравити дві силові структури, отримати протести молоді та круглі очі партнерів, а потім намагатися через контрольовані ЗМІ все це погасити, бо "ворог використає"... Скільки ж тих "шатунів", вигаданих владою, все лазить і лазить Україною?

Тобто, питання нашого майбутнього — це питання стійкості у часі. Росія першою захлинеться своїми "традиційними цінностями у примусовому виконанні" — західні партнери допоможуть нам хоча б частково відновитися, але за рахунок зовнішнього керування. Раніше впаде Україна — ніхто у світі особливо і не помітить, хиба що скажуть — самі винні. Та ще й наша зараз вельми багаточисельна діаспора організує фестиваль з виконання тужливих пісень. "Плине кача по Тисині...".

До речі, а чи візьме участь у такому фестивалі "95 квартал" — співають вони непогано?