В РФ Путіна відправили на геть непідходящу локацію покладати квіточки

В них відзначали "82-гу річницю зняття блокади з Лєнінґрада" - на честь чого Путіна відправили на геть непідходящу локацію покладати квіточки. Це монумент "Рубіжний камінь" на "Нєвском п'ятачку", на якому крупно написано: "ВИ, ЖИВІ, ЗНАЙТЕ що з цієї землі ми піти не хотіли і не пішли".

Це, власне, суть того, що прямо зараз відбувається через російських окупантів в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі... І українці не підуть зі своєї землі, нехай би росіяни - ті, що не виздихали в Пітєрє 82 роки тому (пишуть, в Путіна брата там утилізували), - продовжили своє катування холодом, темрявою і відсутністю води.

Хоча, може, для такого Путіна і не заморочувались з підбором локації - якийсь геть лисий... І пальтечко видали, схоже, під розписку - а на нього з квітів накапало, цей Путін тільки обтріпувався від води і розправити пробував... Флористів, очевидно, вже відправлено на "СВО" в чому були.))