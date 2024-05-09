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Суспільство

У Міноборони назвали 7 найбільш затребуваних спеціальностей в ЗСУ

Ігор Романько

Які спеціальності в ЗСУ потрібні зараз
Які спеціальності в ЗСУ потрібні зараз

Міністерство оборони України активно проводить набір добровольців до лав ЗСУ. Наразі відкрито понад 12 тисяч вакансій, як на бойових, так і на тилових посадах.

Про це пише today.ua. Приймаються чоловіки та жінки, які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров'я. Мінімальний вік - 18 років. Наявність військового досвіду вітається, але не є обов'язковою. Всім новобранцям буде надано необхідну підготовку та спорядження.

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Хто потрібен?

  • Механіки: Для обслуговування та ремонту військової техніки.
  • Водії: Для перевезення особового складу та вантажів.
  • Стрільці: Для ведення бойових дій на передовій.
  • Обслуговування артилеристів: Для заряджання та наведення гармат.
  • Оператори дронів: Для ведення повітряної розвідки та коригування вогню.
  • Оператори інших видів озброєння: Для роботи з танками, бойовими машинами піхоти, гранатометами тощо.
  • Бойові медики: Для надання першої медичної допомоги на полі бою.
  • Фахівці з базовою медичною освітою: Для роботи у військових шпиталях та медпунктах.
  • Професіонали у сфері обслуговування: Кухарі, пекарі, водії, сантехніки, електрики тощо.
  • Логісти: Для організації постачання армії всім необхідним.
  • Фахівці з ремонту: Для ремонту військової техніки та іншого обладнання.
  • Штабні працівники: Для ведення документообігу, планування та координації дій.

Як приєднатися?

Звернутися до найближчого рекрутингового центру або подати заявку онлайн на сайті Міністерства оборони.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочалося повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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