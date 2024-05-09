В Минобороны назвали 7 наиболее востребованных специальностей в ВСУ
Министерство обороны Украины активно проводит набор добровольцев в ряды ВСУ. Открыто более 12 тысяч вакансий, как на боевых, так и на тыловых должностях.
Об этом пишет today.ua. Принимаются мужчины и женщины, являющиеся гражданами Украины, пригодные к военной службе по состоянию здоровья. Минимальный возраст – 18 лет. Наличие военного опыта приветствуется, но не обязательно. Всем новобранцам будет предоставлена необходимая подготовка и снаряжение.
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Кто нужен?
- Механики: Для обслуживания и ремонта военной техники.
- Водители: Для перевозки личного состава и грузов.
- Стрельцы: Для ведения боевых действий на передовой.
- Обслуживание артиллеристов: Для зарядки и наведения орудий.
- Операторы дронов: Для ведения воздушной разведки и корректировки огня.
- Операторы других видов вооружения: Для работы с танками, боевыми машинами пехоты, гранатометами и т.д.
- Боевые медики: Для оказания первой медицинской помощи в поле боя.
- Специалисты с базовым медицинским образованием: Для работы в военных госпиталях и медпунктах.
- Профессионалы в сфере обслуживания: повара, пекари, водители, сантехники, электричества и т.д.
- Логисты: Для организации снабжения армии всем необходимым.
- Специалисты по ремонту: Для ремонта военной техники и оборудования.
- Штабные работники: Для ведения документооборота, планирования и координации действий.
Как присоединиться?
Обратиться в ближайший рекрутинговый центр или подать заявку онлайн на сайте Министерства обороны.
Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.
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