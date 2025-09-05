Отже, на Покровському напрямі РВВ вирішили повторити операцію "Потік", більш відому як - "Труба". Повторення російським окупантам не вдалося, але важливим є розуміння, з чого раптом чмобіків знову запхали в трубу, повзати на пузі по фекаліях.

Нагадаю, що сама операція "Труба", проведена в Курській області, для "прориву" в Суджу, взагалі не мала сенсу.

"Унікальна" та "ефективна" операція "Потік/Труба" була не більше ніж спробою генерала Лапіна виправдати свою бездарність.

Операція "Потік" почала опрацьовуватися за три тижні до того, як СОУ вже розпочали процес виведення основних сил з Курської області і стартувала тоді, коли українська сторона перестала отримувати розвіддані від США, а логістика з українськими підрозділами в Курській області значно погіршилася, що й спричинило відведення українських військ. Тобто операція "Потік" розпочалася тоді, коли про відведення українських військ уже було прийнято рішення у Генштабі ЗСУ і під прикриттям ар'єргарду вони відходили на південь, у тому числі й із Суджі. Іншими словами, сенсу на той момент у проведенні операції "Потік" не було жодного!

Загалом прориву в Суджу могло й не бути по трубі, бо генералу Лапіну, командувачу ГВ "Північ" пропонувалося висадження десанту з гелікоптерів. В операції пропонували задіяти 2-3 ланки гелікоптерів Мі-8, з можливістю десантування від 150 до 250 осіб, і ланки прикриття ударними гелікоптерами Мі-28Н. Підлітний час до місця висадки, з урахуванням 15 км труби, близько 2-3 хвилин.

Але Олександр Лапін відмовився від десантної операції, не захотівши ризикувати гелікоптерами, обравши варіант із трубою і почав її тоді, коли вона вже до ладу і не потрібна була... І все заради того, щоб захопити найвище військово-політичне керівництво, після оглушливої ганьби в Курській області та нездатності впоратися з українськими військами без підкріплення.

Що ж до Покровського напряму, то тут "Труба 2.0" актуалізувалась з тієї ж причини, що й на Курщині – щоб приховати свої провали пафосною кринжатиною.

Справа в тому, що поглиблення на Добропіллі не тільки провалилося з тріском, а й стерло в потерті вже більше трьох батальйонів РВВ.

У початковому поглибленні брали участь від 250-300 тіл противника, які з 8 по 9 серпня максимально заглибилися через вразливе місце, яке своєчасно було куповано та зрізано. У результаті, 51-а ОВА, а саме вона відповідала за цю авантюру, почала направляти до вже наявних 114-ї, 132-ї ОМСБр додаткові підрозділи, наприклад, зі складу 1-ї та 9-ї ОМСБр, зайнятих у боях на Родинському та Червоному Лимані. Результатом наполегливих спроб РОВ пробитися до Добропілля стало те, що за тиждень цих наскоків лемінгів втрати лише на цьому напрямі становили близько 1 300 200-х та 300-х.

І ось, через пару днів буде місяць, як почалася Добропільська авантюра РІВ, а 51-а ОВА не може нічим похвалитися крім того, що вона кинула Торецьку агломерацію, зірвала наступ на Покровськ, загальмувала весь східний фланг і все цією ціною втрати сил і засобів, порівнянних з нормами. причиною відведення трьох бригад відновлення боєздатності.

І ось, на тлі такого приголомшливого провалу, згадують про операцію "Труба", якою спробують відвернути увагу від сточених бригад на Добропільському напрямі. Тим більше, що під Покровськ перекидають підрозділи 40-ї та 155-ї ОБр МП, 177-го ВП МП, 11-ї ДШБр та 76-ї ДШД, які і повинні будуть не тільки посилити 51-ю ОВА, а й компенсувати зазнані нею втрати. Хоча, така передислокація явно говорить про серйозне ослаблення Курського угруповання РВВ та зниження тиску на Сумську область, з усіма витікаючими.

Навіщо РІВ було потрібне Допропольське заглиблення? Досі однозначної відповіді це питання немає. Найімовірніше, показати напередодні зустрічі путіна та Трампа на Алясці, що російські війська продовжуватимуть не просто наступати, а й "проривають" українську оборону. Але, вийшло рівно все навпаки, причому настільки глобально, що для виправлення критичної ситуації доводиться стягувати сили та кошти з іншої не менш провальної ділянки – Сумської "буферної зони", по суті, м'яко анонсуючи "жест доброї волі".

І ось як на тлі цього кругообігу кринжатини не згадати про "Трубу"?