У Кремлі не знають, як бути з трьома планами Трампа

Так как кремль и Банковая с 12 ноября публично отказались продолжать переговоры, то Госдепу пришлось решительно вмешаться. В результате 20 ноября в "Аксиос", "Блумберг" и других СМИ появился план имени Трампа из 28 пунктов и началась великолепная игра американских дипломатов.

Появлению "28 пунктов" предшествовали два события 19 ноября – отказ Виткоффа от встречи с Зеленским в Стамбуле и внезапный приезд в Киев военной миссии во главе с министром армии США 40-летним Дэном Дрисколлом, сыном сенатора и другом Джей Ди Вэнса. "Политико" сообщило о вылете миссии вечером 18 ноября, когда Зеленский был на пути в Стамбул. В миссию входил 61-летний генерал Рэнди Джордж, глава штаба армии США, и другие ответственные военные. "Политико" правильно намекало, задача миссии оценить ситуацию в вооружённых силах Украины и заодно подсветить Дэна Дрисколла на будущее как политика.

"Политико" в обоих случаях не ошиблось. Через три дня Трамп отправил Дрисколла в Женеву на переговоры в компании с Рубио учиться дипломатии настоящим образом, и по всей вероятности, он в январе заменит Келлога как спецпредставителя по Украине и РФ. Трамп раскрутит для республиканцев ещё много политиков, готовясь к уходу от дел.

Наличие в миссии главы Генштаба вызвало в кремле сразу настороженность. Вероятно, тогда там приняли валидол и запили элитным "Боярышником". Повторили 23 ноября, кого Бессент сообщил NBC, что соглашение о недрах позволяет США финансировать военный сектор Украины. Бессанту пришлось сказать это из-за шума, поднятого с 20 ноября "28 пунктами" и криков: Трамп не дал Украине ни одного снаряда. Не будем развивать мысль Бессанта, оставим это аналитикам в РФ. Лучше насладимся игрой Трампа и Госдепа.

Так как кремль и Банковая одинаково ушли в отказку, то Госдеп сделал уникальный ход в истории дипломатии – опубликовал московские хотелки как якобы план Трампа. Госдепу ничего не надо было придумывать, кремлёвцы сами передали эти пункты в Анкоридже. Не факт, что пунктов было 28, как эпических панфиловцев под Москвой. Вероятно, наиболее одиозные из них в Госдепе вычеркнули.

Смысл, если русские стесняются показать миру по пунктам, чего они хотят от Украины, то мы сделаем это за них и назовём "планом Трампа". Все, даже африканцы скажут, что 28 пунктов – это ужас и колониализм, а Трамп фашист и продался Москве. Трамп переживёт это. Новый мэр Нью-Йорка Мамдани полгода называл Трампа фашистом и деспотом, но 23 ноября спокойно пришёл в Овальный кабинет и обсудил с ним планы вывоза мусора из города и т.п. После выходы от Трампа был вынужден объяснять журналистами, что Трамп по-прежнему фашист, но ради нью-йоркцев он готов договориться даже с фашистами. Это только русские не умеют договариваться с "укрофашистами".

Госдеп, когда запустил "28 пунктов", обозначил Москве предел её желаний. Если "план Трампа" – это ужас, то всё, что вы захотите предложить сверх этих 28 пунктов, будет мега-ужасом, и поэтому рассматриваться не будет. Поэтому ужимайтесь в эти 28 пунктов или публикуйте свои, хоть 100 пунктов, и позорьтесь сами. В благодарность за проделанную за вас работу может подписать с Виткоффом купчую на Арктику или ещё что-то, но туннель под Беринговым проливом не предлагать.

Следующий ход. Так как все признали в "28 пунктах" план Москвы и раскритиковали за три дня с 20 по 23 ноября в пух и прах, то 23 ноября в британской "Телеграф", которая с 2024 г. крайне оппозиционна Трампу, появились 24 пункта как ответ Европы. Вся Европа в это время находилась в Африке на саммите "Двадцатки". Так что, эти "24 пункта" можно назвать евро-африканским планам, логично работающим на понижение градуса ужаса из "28 пунктов".

Параллельный ему ход – переговоры 23 ноября в Женеве делегаций из США, Украины и Европы, где тоже логично должно происходить снижение градуса ужаса. Итог – "утечка" 24 ноября в финансовую "Таймс" – от 28 пунктов оставили 19 пунктов и те с поправками. Украинская делегация это затем подтвердила.

Кэролайн Левит, пресс-секретарь Белого дома, тоже логично объявляет 24 ноября, что Зеленский уже никуда не летит. В смысле на встречу с Трампом. Во-первых, долетался. Рубио с августа отказывается вести переговоры с Ермаком, так он прислал того в Женеву, и дал ещё в нагрузку Умерова. Недоставало только Чернышова или Миндича. Во-вторых, кремлёвцы всё равно не согласятся сейчас ни на 24 пункта, ни на 19 пунктов, и не факт, что согласятся даже на 28 пунктов без фокусов. Пусть Украина поэкономит на полётах Зеленского, а Трамп сэкономит время. Но Левит, чтобы совсем уж не подводить черту, дипломатично известила, переговоры в Женеве были продуктивными, и лишь "остается несколько пунктов разногласий, над которыми наши команды продолжают работать". Но не сообщает, в какую газету "утекут" эти 19 пунктов.

То, что "утекут", можно не сомневаться. Госдеп предлагает кремлёвцам выбор из 28, 24 и 19 пунктов с правом подчеркнуть непонравившиеся, чтобы обсудить их. В кремле опять запивают валидол элитной "Боярой". У них есть три с половиной варианта.

Первый, принять игру Госдепа, указать на один из трёх списков и начать его обсуждать. То есть, влезть в переговорную яму, как называет это медведев. Второй – отвергнуть все и не влезать. Сказать, мы ядерная держава с постоянным местом в ООН, с нами так нельзя. Третий, вывесить объявление "Кремль закрыт, все ушли думать". Третий с половиной – объявление вывесить и начать масштабное наступление в Украине. На этом настаивает герасимов и не только он. Предлагает несколько его вариантов, но требует мобилизации и соблазняет, что Запад, увидев грандиозный провал на фронте, быстро примет условия Москвы. Но в кремле знают, с учётом этого варианта Киев и посещала миссия Дрисколла и Джорджа. Не всё так прямолинейно и розово, как рисует начштаба РФ.

Гамлетовское – влезать или не влезать? Совсем не влезать тоже нельзя. От этого выбора можно избавиться и устроить в кремле транзит с переворотом. Или с перехватом, как это называет профессор Соловей. Тогда всё встанет на паузу и надолго. Но для этого надо, чтобы у бабушки были яйца, как острил покойный путин.

Сложно спрогнозировать, что они выберут, но стоит взглянуть глобально на ситуацию, в которой им приходится делать выбор.

Друг Нетаньяху попытался им помочь и 23 ноября, как обычно в напряжённый момент, резко дёрнул "одеяло" на себя. Всего через пять дней после того, как ООН утвердила 18 ноября переход ко второму этапу перемирия в Газе с участием миротворцев, он убил пять "высокопоставленных террористов Хамас". Хамас пожаловался США, что Нетаньяху опять срывает перемирие. Госдеп ответил, забейте на него, ему осталось недолго.

Израиль накрывают волна за волной скандалы, которые для Нетаньяху как Миндич-гейт. Из самых громких: погром в посёлке палестинцев, устроенный евреями-подростками 11 ноября и утечка видео с издевательством солдат над палестинцем. Из-за этой утечки арестована военная генпрокурорша. Счёт, предъявленный Нетаньяху и Галанту – около 70 тыс. убитых в Газе и более 170 тыс. раненых. Каждый восьмой житель. Гитлер, который дал выехать 250 тыс. евреям, это 50% их числа в Германии, на фоне Нетаньяху выглядит гуманистом. Экс-военный министр Галант, которого тоже ждут в Гааге, год скрывается, чтобы не убили. Армия и спецслужбы, которых Нетаньяху делает козлами отпущения за то, что он "проспал" 7 октября, всё больше смотрят косо, а с востока нависает операция аш-Шараа.

Когда 17 ноября возле захваченных Нетаньяху Голан проехали 15 единиц сирийской бронетехники, сопровождавших военную делегацию РФ, то стало понятно, зачем аш-Шараа ездил в Москву. Он поставил условие кремлёвцам, если хотите дружить с Сирией, то настучите по голове Нетаньяху, пусть убирается с Голан. Когда аш-Шараа рассказал в Овальном кабинете об этом Трампу, то тот сказал: "Ты нравишься мне. Ты действительно крутой парень". Осенью 2024 г. РФ подписала обращение к ООН от группы государств, в том числе Кореи, ЮАР и Японии, пора вернуть Голаны Сирии, и не может сдать назад без потери лица и всего остального. У герасимова плана войны с Израилем нет, но шойгу и лавров нервно бродили по Ближнему Востоку перед заседанием Генассамблеи ООН по второму этапу плана Трампа в Газе. Ничего не выбродили, и РФ с КНР пришлось лишь воздержаться при общем одобрении плана Трампа для Газы.

С Китаем всё неоднозначно. Трамп поговорил 24 ноября с Си Цзиньпином об Украине и тот ответил: поступай, как считаешь нужным. Трамп не стал делать из этого секрет для кремля, чтобы там быстрее думали. В Пекине крайне недовольны тем, что кремлёвцы молчат в тряпочку в то время, как с 14 ноября бушует словесная японо-китайская война.

Началась она из-за того, что премьер Санаэ Такаити мягко сказала, если КНР нападёт на Тайвань, то Япония вступится за него согласно уставу ООН о праве на коллективную самооборону. В ответ китайский консул пригрозил отрубить "грязную голову" Такаити, а военное министерство КНР заявило, что Япония должна помнить уроки второй мировой. Из Токио не стали объяснять Пекину, что США теперь на стороне Японии, и что Трамп сказал Такаити две недели назад: "Проси, что хочешь, всё сделаю". Обмен любезностями между Пекином и Токио идёт по нарастающей, но русский, который с китайцем братья на век, вторую неделю делает вид, что его это не касается.

Логично, что Си Цзиньпин сказал Трампу – у тебя карт-бланш на число пунктов по РФ, я вмешиваться не буду, но Владивосток лучше называть Хайшенвай, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы и далее по списку исконных наших земель. Если внесёшь это 29 пунктом в свой план, то буду признателен и соглашусь, что Курилы – территория Японии, что мы в Китае никогда и не отрицали.

Совсем однозначно с Венесуэлой. Её армия из 123 тыс. отнюдь не против избавиться от Мадуро и чавистов. Мадуро заявил, что мобилизовал 8 млн. Но автоматы не выдаёт, так как революционеры записались в ополчение и тоже пришли за ними. Появление флота США у берегов Венесуэлы может стать сигналом к восстанию. Это очевидно всем, как и то, что у герасимова и флотоводца патрушева плана войны в Венесуэле нет.

Оспаривать право Трампа провести СВО "Южное копьё" в Венесуэле кремлёвцам тоже сложно по двум причинам. Во-первых, Трамп юридически оформил своё СВО, в отличие от СВО у "путина", у которого нет ни названия, положенного любой военной операции, ни приказа на бумаге о её начале. Есть только видеоролик с совещания. Во-вторых, Трамп требует лишь прекратить ввозить в США наркотики. Перейти с креольского испанского на северо-американский английский не требует. Не требует переименовать Венесуэлу из Маленькой Венеции в Маленький Вашингтон и существования венесуэльцев как нации не отрицает.

Лукашенко под боком сепаратничает с США. Анонсировал 10 ноября скорый приезд в Минск делегации из Вашингтона, с которой намерен порешать пять-шесть вопросов, но молчит каких. Похоже, готов пропустить войска НАТО в обмен на возврат Смоленска в число исконных городов кривичей. На Московии может и были Рюриковичи, но в земле Полоцкой и в Смоленской всегда были кривичи, пока московиты не стали называть их в XVII в. "беларусцами".

Это далеко не все пункты, влияющие на думы кремлёвцев, принять предложение США и начать переговоры по спискам из 28, 24 или 19 пунктов, или сделать вид, что росиянцы не опустятся до такого, ибо они великая держава. Настолько великая, что слово "держава" взяли из украинского языка и не признаются.