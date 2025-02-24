У Кремлі не переживуть уходу Зеленського

Кремлёвцы очень удивились, когда прочли во многих украинских и мировых СМИ, что Трамп, оказывается, уже отдал им Украину на тайных переговорах в Швейцарии осенью, а теперь и в Эр-Рияде. Искусственный интеллект и голограмма Жириновского авторитетно уверяют – Трамп агент кремля, завербованный ещё Горбачёвым. Но в кремле почему-то им не верят и продолжают давление на фронте и бомбардировки городов Украины.

Разбираться пришлось экспертам по параллельным реальностям и предупреждаем – "Осторожно, лонгрид". (Лонгридом сейчас называют текст больше пяти абзацев).

Сразу бросилась в глаза глубокая обеспокоенность кремлёвцев тем, что творцами мировых новостей в последнее крайнее время стали Трамп, Маск и примкнувший к ним Зеленский. С Трампом и Маском всё ясно без комментариев. С Зеленским ничего не ясно. Особенно после того, как 12 февраля он сказал британскому "Экономисту", что "путин" скоро точно умрёт от передозировки властью. Зеленский заверил британцев, что у него нет болезней, связанных с властью, и что ему "после политики интересно путешествовать по миру. А "путину" – нет". Профессор Соловей поправил бабочку, представил Зеленского с труппой "Бременских музыкантов", и задумался, а чем ему заняться, кого "путин" умрёт официально.

Кремлёвцы поняли – ситуацию надо срочно спасать и 21 февраля "путин" выступил на сессии Форума технологий будущего. Там он изрёк три постулата, которые потрясли мир.

Постулат первый – у него есть "Орешник", сделанный из таких тугоплавких металлов, что не расплавятся на Солнце, если попадут туда. Но оказалось, РФ безнадёжно отстала от КНДР. Её космонавт Хунг Ил Хонг высадился на Солнце ещё 25 января 2014 г. и вернулся благополучно на родину, где был встречен как герой. Полёт занял четыре часа и Хунг Ил Хонг высадился ночью, когда Солнце выключают. Поэтому тугоплавкие материалы были не нужны. Солнце уже поделили – по ночам на нём высаживаются космонавты КНДР, а днём – тугоплавкие россияне.

Постулат второй – "путин" повелел Ковальчуку не спешить передавать США новейшие технологии бурения, когда он вместе с американцами будет бурить Ямал. Трамп оставил это без комментариев. Надеется, что ЦРУ их цап-царап.

Постулат третий – в РФ можно выращивать всё, даже бананы, главное не пускать в её аграрный сектор иностранцев. Никто на Форуме не возражал "путину", но Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства в РФ сочла уместным уточнить, что первые бананы созреют только в декабре 2025 г. Если о них не забудут.

На этом фоне препирательства между Банковой и Белым домом о контракте на недра Украины и новом плане Маршалла выглядят бесцветной прозой. Почти как прошлогодний спор в Конгрессе о бюджете помощи Украине, закончившийся в апреле подписью Байдена. Угрозы отказаться от помощи США и от Старлингов, не впечатлили ни Маска, ни Москву. "Фашист" Маск сказал, что отключать Украину от Старлингов не намерен, и не просите, а поляки заверили, что будут и дальше платить Маску за Украину, но тоже хотят в будущем как-то вернуть эти деньги, и ждут предложений от Банковой.

Пока Дуда и Сикорский обсуждали это 22-23 февраля с Трампом и другими, Дональд Туск опубликовал 22 февраля в "Х" план удара по РФ. В нём три пункта – разморозить замороженные деньги РФ и пустить их на помощь Украине, включая оплату Старлингов. То есть, выдать полякам деньги прямо сейчас. Два других пункта туманны, как и бывает в военных планах – усилить охрану границ ЕС и ввести в ЕС налог на оборону от РФ. Туск попал в "десятку", судя по тому, как из Госдумы ему оперативно посоветовали "Прикусить язык и примолкнуть".

В кремле правильно понимают две вещи. Первая, какие "кабальные договора" с США не подписала бы Украина, но платить по ним придётся РФ. Второе, Трамп после добрых слов в адрес Москвы таки полезет за пистолетом, если она не прекратит боевые действия в указанный срок. Срок известен – Пасха. Поэтому кремль больше волнует калибр кольта у Трампа, чем рейтинги Зеленского. Всё так серьёзно, что даже Орбан заявил о готовности Венгрии увеличить военные расходы для защиты того, что "останется от Украины". Орбан был бы не Орбан, если не озвучил бы какую-то гадость, но общий ход его мысли можно приветствовать.

Надежды на "войну пошлин" между США и Европой ещё более эфемерные, чем на то, что Банковая сама откажется от помощи США, или введёт Трампа в состояние Байдена.

"Война пошлин" – это реинкарнация проекта единого Трансатлантического торгового пространства без пошлин, возникшего в начале века. Предполагалось, что Обама сможет его резко продвинуть вперёд. Но оказалось, почти всё, что связывали с Обамой, кроме выращивания его женой капусты на лужайке возле Белого дома, забуксовало. Теперь на Трампа возложили миссию попробовать воскресить проект иными методами.

Трампа нельзя ввести в состояние выжидания Байдена и неспешной войны, которое в целом устраивает Москву. Кремлёвцы никуда не спешат, и готовы черепашьими темпами продвигаться в Украине ещё 2-3 года. Если позволят, то и дольше. Запад и ООН уже давно устали возмущаться из-за каждого нового села, захваченного рашистами, и каждого нового удара ракетами и дронами по городам и инфраструктуре.

Возник эффект привыкания. В рамках него для Москвы было главным не делать резких движений на фронте, чтобы не качнуть ситуацию и не привлечь чрезмерное внимание к войне. Администрацию Байдена и Офис Зеленского это тоже более-менее устраивало, пусть и по разным мотивам. Но это не устраивает республиканцев, и Трампа начал ломать ситуацию.

Причём не только на фронте российско-украинской войны, но и на внутреннем, где он смотрит на государство как на организованную преступную группировку чиновников и аффилированных с ними лиц. Нечто похоже было и в Великую Французскую революцию. Сейчас буржуа Маск разбирается с тратами королевского двора и должен показать на конец года крупное сокращение госдолга. Он уже показал сокращение госрасходов на 55 млрд. – эквивалент госбюджета Украины. Демпартия ответила статьёй в "Вашингтон пост", что цифра завышена, но не пошла против этой линии, так как её избиратель тоже смотрит на государство, как и Трамп.

Логично, что на фронте российско-украинской войны Трамп начал с переговоров, а не с пистолета.

Папа римский Франциск в больнице и при смерти, а Ганди умер давно. Кроме Трампа больше просто некому поговорить с "путиным" о демократии и о мире. Приезд Моди в Москву для такого разговора закончился прицельным ракетным ударом по "Охмадету" с предложением индусам купить у РФ эту "игрушку". Но Моди тогда отказался, свернул переговоры и улетел экстренно чистить карму. У Си Цзиньпина свои переговоры с РФ о недрах в обмен на поддержку. Не такие шумные, как у нас, но кремлёвцы тихо кривятся. Есть ещё Рамафоса со своим планом мира, но Маск объявил, что тот устроил апартеид для белых фермеров в ЮАР. Этим Маск уничтожил его репутацию в РФ. В результате в РФ в авторитете остался только Трамп и на конкурсе планов мира победили США.

Трамп орудует не только добрым словом и пистолетом, но и рейтингом Зеленского. Если Зеленский уйдёт в "Бременские музыканты" по своему желанию, после выборов, из-за состояния здоровья, угрызений совести и иным причинам, то янукович станет трижды легитимным. Это позволит януковичу претендовать на президентство в РФ, так как это регион, незаконно отделившийся от Донбасса, наследника державы Рюриковичей. Если кто не верит, то может уточнить у Арестовича, и он подтвердит, что Донецк – это столица всея расеи, а Москва узурпаторша.

Уход Зеленского в промежутке между добрым словом Трампа и его пистолетом – это красивый ход, который может испортить игру кремлю. Если в кремле хотят устойчивого мира, гарантий безопасности для себя и минимизации издержек для РФ при разборе в Гааге её "полётов", то им придётся самим симметрично снять бренд "путин". Как они это сделают – это их проблемы, которые не волнуют Трампа. Но если не сделают, то вести с ним переговоры будет сложно. Трамп начал с Зеленского, но по логике вещей возьмётся и за "путина".