У Казахстані 15 березня відбудеться референдум: чому Москва так нервує

15 березня в Казахстані відбудеться референдум щодо нової Конституції країни. Вважаю, що ця новина незаслужено обділена увагою. Касим-Жомарт Токаєв докорінно змінює систему влади в країні. Держава з просто президентської республіки стає "суперпрезидентською".

Можна було б говорити про автократію. Але новий Основний Закон повторює норму 2022 року про обмеження кількості президентських термінів. Такий може бути тільки один. І в 2029 році в Казахстані відбудеться транзит влади. Якщо тільки Токаєв не скористається лазівкою (яку використовували раніше) - посиланням на результати референдуму 1995 року. Тоді зможе просидіти на посаді до 2033 року.

Але в будь-якому випадку нова Конституція істотно зміцнює механізми захисту політичного поля від зовнішнього впливу. Особливо боляче це може вдарити по механізмам російської "м'якої сили". Саме тому російські ЗМІ вже другу добу нервують. А скоро, можливо, будуть "виділяти жовч".

У разі ж якщо Токаєв обере шлях транзиту (тобто не буде намагатися всидіти довше), Казахстан ризикує стати державою, вкрай привабливою для партнерства як державами умовного Заходу, так і Сходу і Півдня. Залишаючись при цьому країною з надзвичайно потужними президентськими повноваженнями і можливістю контролю над публічним простором.