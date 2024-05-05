В Європі впроваджують новий дорожній знак: штраф за невиконання 135 євро

Новий дорожній знак у вигляді ромба впроваджують в Європі

У Франції та деяких інших європейських країнах з'явився новий дорожній знак, який може збити з пантелику навіть досвідчених водіїв.

Цей знак зображує білий ромб на синьому фоні і позначає смугу для спільного використання автомобілів. Про це пише видання auto.24tv.ua.

Читайте також: Названо топ 5 найкращих автомобілів для асфальту та багнюки

Що це означає?

Смугою для спільного використання можуть користуватися: Громадський транспорт. Таксі. Автомобілі з двома і більше людьми в салоні, включаючи водія. Автомобілі з низьким рівнем викидів (наприклад, електромобілі), навіть з одним водієм.

Проїзд заборонений: Комерційному та комунальному транспорту, якщо на смузі активна відповідна табличка. Автомобілям з одним водієм, які не відповідають вищезазначеним критеріям.



Як правило, знаки активні лише в певні години доби, наприклад, у години пік.

Інформація про активність знака може бути відображена на електронних табло або за допомогою світлового символу з білим ромбом і стрілкою під знаком.

Мета цього знака:

Зменшити затори на дорогах.

Мотивувати людей більше користуватися громадським транспортом та електромобілями.

Знизити рівень забруднення довкілля.

Штраф за невиконання вимог цього знака у Франції може становити 135 євро.

Нагадаємо, раніше експерти назвали японські авто, які краще не купувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!