На минулому тижні економіка рф продовжувала розвалюватись на очах у бізнеса та населення. Ситуацію дещо стабілізувало майбутнє підвищення податків в рф, яке прискорило споживання в листопаді в формі закупок товарів та послуг "поки вони не подорожчали".

Втім, навіть в цих умовах хвалитись росіянам не було чим:

Прибуток російського автопрому за 10 місяців впав втричі, а заводи один за одним заявляли про подовження новорічних канікул;

Криза неплатежів непомітно перекочувала в державний сектор: заборгованість росіян за податками зросла до рекордних 3,3 трлн рублів, а це більше 60% запланованого на 2025 рік дефіциту федерального бюджету. Хоча не будемо поспішати, рік ще не завершився;

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу рф у січні-жовтні знизився на 30%;

Частка ринкової іпотеки впала до історичного мінімуму;

Російські науковці та навіть "аналітики" засумнівались, що Росстат зможе за підсумками року намалювати зростання ВВП на 1%.

Мало було росіянам поганих новин за тиждень, так олії у вогонь підлили московськи ресторатори, які поскаржились, що у найбільш прибутковому місті на Патріарших ставках (де розгортались події роману Булгакова "Майстер і Маргарита") виникли аномальні рекорди із закриття ресторанів та кафе. За неповний 2025 рік в популярному серед москвичів районі закрилось 15 таких закладів.

Містику залишимо мольфарам, тим більше, що у росіян ще і ялинка впала на Тверському бульварі, тобто є привід для розлогої аналітики ))) Але, повертаючись до економіки, аномалія з масовим закриттям ресторанів має цілком логічне пояснення: в Москві сильно впав середній чек в ресторані, і деякі локації не здатні привалювати більше заможних клієнтів, а частина старих клієнтів перестає бути заможними.

Для Москви, яка в рф вважається заможним містом, це досить тривожна тенденція.