Вже і в Росії зрозуміли, що Трамп їх не спасе

Давно не було натхнення щось писати, бо перебував в шоці від слів та дій адміністрації Трампа. Я очікував що буде погано, але не те що настільки. Як дуже добре сказав один американський аналітик, "Трамп абсолютно непередбачуваний, але в одному постійний - він завжди захищає інтереси россії". Я дуже люблю та поважаю Америку, і тому мені вдвічі важко на це все дивитись.

Останні 50 років світ будував глобальну, пост-індустріальну економіку. Так, дешеві "робочі руки" та виробництво переїжджали в менш розвинуті країни, а в багатих країнах залишались сервіси та капітал. І це дійсно залишило нижні 25% населення з великими проблемами - нема освіти щоб робити висококваліфіковані роботи, а низькокваліфікована переїхали в дешеві країни. Звідти і протестне голосування - добре присипане зверху іммігрантами та трансгендерами у жіночих видах спорту.

Але Білл Клінтон нещодавно дуже добре пояснив чому це сталось. Він сказав що коли він робив NAFTA, договір про вільну торгівлю з Мексикою та Канадою, там була друга частина - соціальна підтримка робітникам які залишились без робіт та набагато краще медичне обслуговування. Але республіканці заблокували це. І тільки Обамі вдалось протягнути медичне страхування для всіх громадян, і весь свій перший термін Трамп намагався його знищити.

Саме тому маємо що маємо. Намагання Трампа тарифами повернути виробництво в США приречено на провал. Не будуть робітники в Америці працювати так як у Китаї чи Вʼєтнамі - по 12 годин на добу, з писанням у пластикові пляшки та 5 хвилинними перервами кожні три години. Такі робочі місця вже є в Амазоні, і чомусь вони американцям не дуже подобаються.

Саме тому набагато краще було б обкладати податками корпорації та заможніх, та робити кращий соціальний пакет для тих хто оказався за бортом прогресу. Хай мають універсальний дохід, та стають "інфлюєнсерами" в інтернеті та моделями OnlyFans.

Але тоді ці люди не будуть голосувати за республіканців. Тому краще винити в їх проблемах іммігрантів та інші країни, вводити тарифи які бʼють по найбіднішим, і зменшувати податки для заможних.

Те що фондовий ринок загубив більше 5 трильонів доларів з моменту інаугурації найкраща демонстрація того чому це маячня. Навіть при податковій ставці 20% ці паперові прибутки могли б принести трильйон податків - які зараз просто зникли.

Аргумент про те що в Америці зникли стратегічні індустрії теж примарний. Можна було їх точково стимулювати, як це робив Байден з мікрочипами. І те що речі виробляються у союзників а не в США і це ризик - так для цього у вас і є сама краща армія в світі! Щоб захищати своїх союзників та ланцюги постачань!

Але замість цього розмова іде про те щоб виходити з НАТО та кидати союзників сам на сам с потенційними загрозами. Південна Корея та Японія вже сказали що будуть координувати з Китаєм відповідь на американським тарифи. Здобули.

Але в усьому цьому є і позитивні наслідки. Honeymoon, або медовий місяць кожного нового президента, коли йому можливо робити все, для Трампа вже офіційно закінчився. І те що він не включив россію у перелік тарифів робить йому ще важче давати їм наступні "подарунки" - знімати санкції, тиснути на Україну, тощо. Не то що він не буде намагатись цього робити, просто це стане важче.

А нам треба просто продовжувати триматись. Індекс Московської Біржи падає два тижні поспіль - найдовше в історії. Навіть там розуміють що їх надії на те що Дональд їх спасе закінчуються. І це добре.

Буде трошки важче, але нам до цього не звикати. Прорвемось!