Уже и в России поняли, что Трамп их не спасет

Давно не было вдохновения что-то писать, потому что находился в шоке от слов и действий администрации Трампа. Я ожидал, что будет плохо, но не то что настолько. Как очень хорошо сказал один американский аналитик, "Трамп совершенно непредсказуем, но в одном постоянен – он всегда защищает интересы России". Я очень люблю и уважаю Америку, и поэтому мне вдвое тяжело смотреть на это.

В последние 50 лет мир строил глобальную, пост-индустриальную экономику. Так, дешевые рабочие руки и производство переезжали в менее развитые страны, а в богатых странах оставались сервисы и капитал. И это действительно оставило нижние 25% населения с большими проблемами – нет образования чтобы делать высококвалифицированные работы, а низкоквалифицированные переехали в дешевые страны. Оттуда и протестное голосование – хорошо присыпанное сверху иммигрантами и трансгендерами в женских видах спорта.

Но Билл Клинтон недавно очень хорошо объяснил почему это произошло. Он сказал, что когда он делал NAFTA, договор о свободной торговле с Мексикой и Канадой, имелась вторая часть - социальная поддержка оставшимся без работ работникам и гораздо лучшее медицинское обслуживание. Но республиканцы заблокировали это. И только Обаме удалось продлить медицинское страхование для всех граждан, и весь свой первый срок Трамп пытался его уничтожить.

Именно поэтому есть что имеем. Попытки Трампа тарифами вернуть производство в США обречены на провал. Не будут рабочие в Америке работать так, как в Китае или Вьетнаме - по 12 часов в сутки, с писанием в пластиковые бутылки и 5 минутными перерывами каждые три часа. Такие рабочие места уже есть в Амазоне, и почему они американцам не очень нравятся.

Именно поэтому гораздо лучше было бы облагать налогами корпорации и состоятельных, и делать лучший социальный пакет для оказавшихся за бортом прогресса. Пусть имеют универсальный доход и становятся "инфлюенсерами" в интернете и моделями OnlyFans.

Но тогда эти люди не будут голосовать за республиканцев. Поэтому лучше винить в их проблемах иммигрантов и другие страны, вводить тарифы, которые бьют по самым бедным, и уменьшать налоги для состоятельных.

То, что фондовый рынок потерял более 5 триллионов долларов с момента инаугурации – лучшая демонстрация того, почему это бред. Даже при налоговой ставке 20% эти бумажные доходы могли бы принести триллион налогов – которые сейчас просто исчезли.

Аргумент о том, что в Америке исчезли стратегические индустрии, тоже призрачен. Можно было их точечно стимулировать, как это делал Байден с микрочипами. И то, что вещи производятся у союзников а не в США и это риск – так для этого у вас и есть самая лучшая армия в мире! Чтобы защищать своих союзников и цепи поставок!

Но вместо этого речь идет о том, чтобы выходить из НАТО и бросать союзников один на один с потенциальными угрозами. Южная Корея и Япония уже сказали, что будут координировать с Китаем ответ на американские тарифы. Получили.

Но во всем этом есть и положительные последствия. Honeymoon, или медовый месяц каждого нового президента, когда ему можно делать все, для Трампа уже официально закончился. И то, что он не включил россию в перечень тарифов, делает ему еще труднее давать им следующие "подарки" - снимать санкции, давить на Украину и т.д. Не то, что он не будет пытаться этого делать, просто это станет труднее.

А нам нужно просто продолжать держаться. Индекс Московской Биржи падает две недели подряд – дольше всего в истории. Даже там понимают, что их надежды на то, что Дональд их спасет, заканчиваются. И это хорошо.

Будет немного тяжелее, но нам к этому не привыкать. Прорвемся!