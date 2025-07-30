Устранения одного Путина будет недостаточно

Треба розуміти, що депутинізація — лише частина необхідного процесу. Путінський режим не з'явився на порожньому місці. Сьогодні вже очевидно: 1991 року було допущено найгрубішу стратегічну помилку — вважати, що крах комуністичного режиму означає початок нового життя. Насправді коріння проблеми сягає глибоко — в імперський менталітет.

Путинський режим сьогодні історично є провідником шаленої імперської ідеї — у її найагресивнішій формі. Але усунення одного Путіна буде замало. Збереження імперського ядра Росії — гарантія того, що ми знову і знову наступатимемо на ті самі граблі.

Війна сьогодні — це останній рубіж, єдиний спосіб зберегти систему у її нинішньому вигляді, який працює виключно на імперську парадигму. Жодних інших сценаріїв позитивних політичних змін у нашій країні не існує — окрім повного та тотального розгрому путінської армії в Україні. У свідомості наших співвітчизників ідея імперії має остаточно померти. Тільки тоді Росія матиме шанс перейти до цивілізованого шляху розвитку.