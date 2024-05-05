Українці будуть працювати довше: уряд планує зміни у вимогах до трудового стажу для пенсії

Українці будуть вимушені працювати довше та виходити на пенсію пізніше

Україна стикається з демографічною проблемою: співвідношення працюючих до пенсіонерів становить 1:1. Це робить виплату пенсій майбутнім поколінням все складнішим.

Про це пише 24 канал. Особам, які досягли 65 років, для виходу на пенсію буде достатньо 15 років страхового стажу. Зміна пенсійного віку – це складне питання, яке має багато аспектів. Важливо, щоб уряд враховував усі нюанси цієї проблеми при розробці та реалізації заходів.

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Уряд вживає заходів для вирішення цієї проблеми:

Збільшення пенсійного віку: З 2025 року для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 32 роки страхового стажу. Щороку ця вимога буде зростати на 1 рік, досягнувши 35 років у 2028 році. Для виходу на пенсію в 63 роки буде потрібно 22-35 років страхового стажу (залежно від року).

Стимулювання повернення українців з-за кордону: Уряд планує вживати заходів для стимулювання повернення українців, які виїхали за кордон на роботу. Це допоможе збільшити трудовий потенціал країни та зменшити навантаження на пенсійну систему.

Збереження здоров'я працездатного населення: Важливо вживати заходів для профілактики захворювань та збереження здоров'я працездатного населення. Це дозволить людям довше працювати та відкласти вихід на пенсію.



Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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