Украинцы будут работать дольше: правительство планирует изменения в требованиях к трудовому стажу для пенсии

Украина сталкивается с демографической проблемой: соотношение работающих к пенсионерам составляет 1:1. Это делает выплату пенсий будущим поколениям все сложнее.

Об этом пишет 24 канал. Лицам, достигшим 65 лет, для выхода на пенсию будет достаточно 15 лет страхового стажа. Смена пенсионного возраста – это сложный вопрос, имеющий много аспектов. Важно, чтобы правительство учитывало все нюансы этой проблемы при разработке и реализации мер.

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Правительство принимает меры для решения этой проблемы:

Увеличение пенсионного возраста: С 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 32 года страхового стажа. Ежегодно это требование будет расти на 1 год, достигнув 35 лет в 2028 году. Для выхода на пенсию в 63 года потребуется 22-35 лет страхового стажа (в зависимости от года).

Стимулирование возвращения украинцев из-за границы: Правительство планирует принимать меры по стимулированию возвращения украинцев, выехавших за границу на работу. Это поможет увеличить трудовой потенциал страны и снизить нагрузку на пенсионную систему.

Сохранение здоровья трудоспособного населения: Важно принимать меры по профилактике заболеваний и сохранению здоровья трудоспособного населения. Это позволит людям дольше работать и отложить выход на пенсию.



Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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