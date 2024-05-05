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Украинцы будут работать дольше: правительство планирует изменения в требованиях к трудовому стажу для пенсии

Игорь Романько

Украинцы будут вынуждены работать дольше и выходить на пенсию позже
Украинцы будут вынуждены работать дольше и выходить на пенсию позже

Украина сталкивается с демографической проблемой: соотношение работающих к пенсионерам составляет 1:1. Это делает выплату пенсий будущим поколениям все сложнее.

Об этом пишет 24 канал. Лицам, достигшим 65 лет, для выхода на пенсию будет достаточно 15 лет страхового стажа. Смена пенсионного возраста – это сложный вопрос, имеющий много аспектов. Важно, чтобы правительство учитывало все нюансы этой проблемы при разработке и реализации мер.

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Правительство принимает меры для решения этой проблемы:

  • Увеличение пенсионного возраста:
    • С 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 32 года страхового стажа.
    • Ежегодно это требование будет расти на 1 год, достигнув 35 лет в 2028 году.
    • Для выхода на пенсию в 63 года потребуется 22-35 лет страхового стажа (в зависимости от года).
  • Стимулирование возвращения украинцев из-за границы:
    • Правительство планирует принимать меры по стимулированию возвращения украинцев, выехавших за границу на работу.
    • Это поможет увеличить трудовой потенциал страны и снизить нагрузку на пенсионную систему.
  • Сохранение здоровья трудоспособного населения:
    • Важно принимать меры по профилактике заболеваний и сохранению здоровья трудоспособного населения.
    • Это позволит людям дольше работать и отложить выход на пенсию.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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