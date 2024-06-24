Українцям підвищили виплати: на скільки та в кого зросла пенсія

У 2024 році пенсія суддів зросли на 4037 гривень. Тоді як їхні середні виплати становлять 103 874 гривні, тоді як для решти пенсіонерів максимальні виплати становлять десять прожиткових мінімумів – 23 610 гривень.

Про це повідомили в OBOZ.UA. Пенсійні виплати суддів розраховуються за особливою формулою. Зокрема, коефіцієнт зміщення (відсоток від звичної зарплати, який можна отримувати на пенсії) для суддів з 35 роками стажу складає 80%, тоді як для звичайних громадян – менше 30%.

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Від початку року середня пенсія зросла з 5,3 до 5,7 тисячі гривень, проте виплати різняться залежно від регіону. В Києві пенсіонери отримують в середньому 7848 гривень, а в Тернопільській області – 4399 гривень.

По Україні певна кількість пенсіонерів (2,72 млн осіб або 26,84%) отримує до 3000 гривень, ще 17,2% пенсіонерів (1,7 млн осіб) – від 3 до 4 тисяч гривень. Тоді як 44% мають виплати до чотирьох тисяч гривень, а 62,6% українців – до 5 тисяч.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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