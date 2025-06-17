''Українська'' причина відʼїзду Трампа з саміту G-7

Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7?

1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо.

2. Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян - тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати.

3. На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп - рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа - мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями.

Версія про "українську" причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану.